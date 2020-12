Toux : pourquoi le miel est plus efficace que certains médicaments

Et si, face au rhume ou à la toux, le meilleur des traitements était à chercher du côté des bons vieux remèdes de grand-mère ? Selon certaines études, en cas de petit rhume ou de petite infection virale comme une bronchite, le miel est plus efficace que les traitements classiques comme le sirop contre la toux, ou certains médicaments contenant des antihistaminiques, censés assécher les sécrétions.

Le miel diminue l'intensité et la fréquence de la toux. Il permet aussi de réduire les symptômes de un à deux jours. Des conclusions peu étonnantes, car le miel a des propriétés antiseptiques, cicatrisantes et même anti-inflammatoires. Autre avantage : le miel n'a aucun effet secondaire, contrairement aux autres médicaments qui sont disponibles sans ordonnance.

À la cuillère, dans du lait chaud ou une tisane

Si on est sûr que ce n'est qu'un petit rhume, on peut prendre du miel, de préférence bio et français. Cela restera toujours moins cher que tous les médicaments disponibles sans ordonnance à la pharmacie. Le miel peut être pris directement à la cuillère, ou mis dans du lait chaud, dans une tisane, avec du gingembre ou du thé. En revanche, il ne faut jamais donner de miel à un enfant avant un an, en raison du risque théorique de toxine botulique (le botulisme infantile est une maladie rare survenant chez les enfants de moins de un an).

Par ailleurs, n'oubliez pas que si jamais vous avez le nez qui coule, il est important de le laver au sérum physiologique. Car avoir le nez pris en permanence va être source d'otites et de sinusites.