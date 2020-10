Symptômes, causes, traitement : tout savoir sur le rhume

Nez qui coule, maux de gorge... les symptômes du rhume sont bien connus mais ses causes souvent moins comprises : virus, coup de froid ? Et faut-il se soigner ou simplement tenter de soulager la douleur par des recettes de grand-mère ? Europe 1 fait le tour de la question dans Sans rendez-vous.

Quels sont les symptômes ?

C'est le nez qui coule, avec ou sans fièvre et avec ou sans maux de gorge. Vous avez également de petites courbatures. Mais avec le temps, on s'immunise contre les rhino-pharyngites et on en fait de moins en moins.

Comment l'attrape-t-on ?

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le coup de froid n'existe pas. Mais le froid peut favoriser certaines infections. Au niveau des bronches, vous avez des cils qui servent à drainer des corps étrangers, comme des virus, des bactéries. En temps normal, ces cils bronchiques sont très lisses et souples, comme ceux qu'on a au niveau de la paupière. Mais avec le froid, ils deviennent très rigides comme un peigne. Lorsqu'un virus arrive, il est emprisonné dans les voies respiratoires propices à l'infection, et le corps ne peut pas s'en débarrasser.

Donc le froid peut favoriser des infections. Et en période d'hiver, on est à la maison, à l'intérieur, proches les uns des autres, ce qui favorise la transmission des virus. Mais le froid ne pose pas de problème en tant que tel, le rhume est une infection virale.

Comment le soigner ?

Cela ne se traite pas vraiment. Vous pouvez prendre un peu de paracétamol et vous laver le nez, particulièrement chez les enfants, car c'est source d'otite ou de sinusite chez les plus grands. Un rhume traité, c'est une semaine, un rhume non trait... c'est une semaine aussi.

Quant aux remèdes de grand-mère, comme le miel, le thé ou le citron, on peut s'en servir pour soulager les douleurs.