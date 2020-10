Coronavirus : que sait-on des formes longues de la maladie ?

Ils sont de plus en plus nombreux à raconter cette fatigue qui s'éternise ou ces maux de tête persistants. Si une grande partie des personnes atteintes d'une forme légère du coronavirus guérissent en peu de temps, certaines conservent des symptômes pendant de longues semaines, voire plusieurs mois. Et malheureusement, les médecins ne disposent pas de traitement contre ces formes longues.

Quels types de symptômes ?

Ce sont des personnes ayant eu une forme modérée, qui ne vont pas aller à l'hôpital et qui, quelques jours, quelques semaines voir plusieurs mois après l'infection, vont garder des symptômes, comme de la fatigue, des maux de tête, des troubles de la concentration, ou encore un essoufflement au moindre effort.

Et ce, alors que tous les examens que le patient va pratiquer sont normaux : radio de thorax normale, prise de sang ne montrant pas d'inflammation, etc.

Est-ce propre au Covid-19 ?

Non, c'est commun à tous les coronavirus. Le SRAS donnait la même chose, tout comme le MERS-CoV, qui donne aussi des fatigues prolongées pendant plusieurs mois. Il existe d'autres infections comme la mononucléose, qui vont donner un syndrome post-infectueux.

Existe-t-il un traitement ?

Non. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement particulier contre ces formes longues du coronavirus. Une fois qu'on s'est assuré que le patient n'a pas de problème de poumon, de rein, que le cœur va bien, les médecins ne savent pas quoi proposer.

Quoiqu'il en soit, même en cas de forme légère et courte, même si, par exemple, vous n'avez pas beaucoup toussé, il est recommandé d'aller voir votre médecin, entre quinze jours et un mois après l'infection, pour vérifier qu'il n'y a pas d'inflammation à l'auscultation. Au moindre doute, on peut faire un scanner pour vérifier qu'il n'y pas de lésion, de fibrose, ces séquelles pulmonaires qu'on peut traiter et stabiliser pour éviter d'aboutir à une insuffisance respiratoire.