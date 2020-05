Covid-19 : garde-t-on des séquelles de la maladie sur le long terme ?

Certaines personnes atteintes du coronavirus peuvent garder des symptômes pendant plusieurs semaines. Les cas graves doivent même être suivis par des kinésithérapeutes, à leur sortie des services de réanimation, pour retrouver leur motricité et leurs capacités respiratoires.

Mardi sur Europe 1, une auditrice s'est demandée si l'on pouvait garder des séquelles de cette infection sur le long terme, même en n'ayant contracté qu'une forme légère. Notre spécialiste santé Mélanie Gomez lui a répondu.

"Plus on a eu une forme grave, plus on a un risque de séquelle élevé"

"Il s'avère que la grande majorité des patients du Covid-19 guérissent et la grande majorité guérit sans séquelles. Mais plus on a eu une forme grave, par exemple en étant hospitalisé ou admis en réanimation, plus on a un risque de séquelle élevé.

Les pneumologues ont lancé une alerte la semaine dernière car ils craignent qu'un certain nombre de patients guéris gardent des séquelles respiratoires sur le long terme. Ils recommandent donc que tous les patients guéris, même ceux ayant eu des formes peu graves, fassent un bilan pneumologique systématiquement une fois la période contagieuse passée, que ce soit en cabinet de ville ou en milieu hospitalier.

Il est important que le souffle de ces patients soit mesuré, ainsi que leur taux d'oxygène dans le sang. Certains devront peut-être faire des examens d'imagerie. Enfin, en cas de besoin, un suivi pneumologique et un traitement pourront leur être prescrits."