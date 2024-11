Semaine de la myopie : comment éviter ou freiner ce trouble de la vue ?

Vous avez du mal à lire de loin ? Vous plissez les yeux devant vos écrans ? C'est que vous êtes peut-être myope, comme 37% des adultes français. Une épidémie de myopie touche en particulier les jeunes. Dans le monde, environ un jeune sur trois est atteint de myopie, un chiffre qui pourrait atteindre les 740 millions d’ici 2050, selon une étude du British Journal of Ophtalmology. Peu de personnes le savent, mais il est possible de freiner la myopie, ou même de l'éviter dès le plus jeune âge. Explications.

Quelles préconisations ?

Pour éviter la myopie, les enfants doivent passer au minimum une heure par jour à l'extérieur, et ce peu, importe la météo ! Idéalement, pas dans une cour de récréation entourée d'immeubles. Pourquoi ? D'abord parce que cela permet aux yeux de regarder au loin et donc, en quelque sorte d'adapter naturellement la vue à différentes distances. Ensuite, être dehors permet de capter la lumière du jour, très importante pour les yeux, insiste l'ophtalmologue Jean-Philippe Colliot.

"La lumière du jour est beaucoup plus lumineuse que la lumière électrique. Cela permet de recharger l'œil en dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va aller dans le sens de la freination de la myopie", explique-t-il. Prévenir la myopie c'est aussi penser à garder son téléphone ou son livre à au moins 40 centimètres des yeux et faire des pauses pour regarder au loin 20 secondes, toutes les 20 minutes. Il est aussi possible de freiner la myopie, grâce à des lunettes qui présentent des verres spécifiques ou des lentilles rigides à porter toute la nuit, ce qui aplatit l'œil et permet de corriger la vue.