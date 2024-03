Myopie, amblyopie... 44% des enfants ont au moins un trouble de la vue, alerte l'Asnav

Myopie, amblyopie... Un Baromètre de la santé visuelle réalisé par Opinionway pour l'Association nationale pour l'amélioration de la vue (Asnav) révèle que près d'un enfant sur deux présente un problème de vue. 44% des enfants âgés de moins de 12 ans ont au moins un trouble de la vision. La faute aux dépistages insuffisants ?

L'amblyopie peut être irréversible

Plus de la moitié des parents interrogés estiment qu'une visite chez l'ophtalmologue n'est utile qu'à partir de quatre ans. Pourtant, des troubles visuels peuvent apparaître avant trois ans, comme l'amblyopie : lorsqu'un œil voit beaucoup moins bien que l'autre, on parle alors d'œil fainéant.

S'il n'y a aucune prise en charge avant les six ans de l'enfant, l'amblyopie est souvent irréversible, prévient Guy Sasson, président de l'Association pour l'amélioration de la vue. "Si ce n'est pas corrigé, derrière, ça fait des enfants qui vont conserver ce défaut visuel. Aujourd'hui, 3% de la population souffre d'amblyopie. L'amblyopie, c'est un oeil qui ne verra jamais correctement et on ne pourra plus le corriger même avec des verres correcteurs", affirme-t-il.

Faire au moins six tests de vue avant 12 ans

Guy Sasson alerte aussi sur les myopies qui, non traitées avant sept ans peuvent évoluer vers un décollement de la rétine, et dans les cas les plus graves aboutir à la cécité. Tout cela peut être évité grâce au dépistage. Il est recommandé de faire au moins six tests de vue entre 0 et 12 ans.