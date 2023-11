Myopie : ces lentilles nocturnes qui freinent la détérioration de la vue

Si vous voyez flou de loin alors que vous n'avez pas vos lunettes, c'est que vous faites partie des 40 % de Français atteints de myopie. Ce chiffre est en augmentation puisque c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Pourtant, il existe des outils pour freiner cette détérioration de la vue, notamment grâce à l'orthokératologie.

Empêcher la myopie d'augmenter

Il s'agit de lentilles rigides à porter chaque nuit. Elles sont faites sur mesure pour chaque œil et permettent aux yeux de garder une forme bien particulière, détaille l'ophtalmologue Jean-Philippe Colliot. "Ces lentilles créent une empreinte sur l'œil. Et cette empreinte dure entre 24 et 36 heures, ce qui permet à l'œil d'éviter de s'allonger et donc à la myopie d'augmenter. C'est-à-dire qu'il faut les mettre vraiment toutes les nuits pour que la forme de l'œil reste identique", insiste le spécialiste au micro d'Europe 1.

Au réveil, la vision est claire et totalement corrigée. Une petite révolution dans la vie quotidienne de Noé, 13 ans. "C'est pratique parce que je fais du tennis sans mettre de lunettes. Moi je trouve que c'est bien car dans la journée je peux voir sans mettre de lunettes", se réjouit-il. Terminé donc les problèmes de montures de lunettes brisées lors des matches de tennis. La myopie de Noé s'est stabilisée alors qu'elle aurait dû se dégrader au moment de la puberté. Les lentilles rigides sont surtout recommandées pour les enfants mais peuvent aussi être portées par les adultes sans limite d'âge.