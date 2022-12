Santé : le goûter est-il vraiment nécessaire et pour qui ?

Etes-vous un adepte du goûter ? Souvent associé aux enfants, ce moment de la journée qui arrive généralement à 16 heures connait une véritable histoire. Pour Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l'alimentation et vice président de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation (IEHCA), "plus on se rapproche du 21e siècle, plus le goûter apparaît dans nos types de société."

"Ce moment de la journée est apparu au moment où les boissons se sont développées, c'est-à-dire le café et le chocolat", souligne Jean-Pierre Corbeau dans l'émission Bienfait pour vous. Mais le goûter est-il un véritable repas ?

"Une nécessité physiologique" pour les enfants

En ce qui concerne les enfants, le goûter est une "nécessité physiologique" selon le médecin nutritionniste Patrick Serog. "Ils ont besoin d'une collation à un moment de l'après-midi pour pouvoir continuer leur activité de manière sereine", explique-t-il. Longtemps réservé aux enfants, le goûter est devenue une véritable tradition pour tous, comme au Royaume-Uni avec le fameux tea time.

"Celui-ci est souvent composé, selon les classes sociales, de biscuits. Mais dès qu'on va monter dans ces classes sociales, on va voir apparaitre des sandwichs avec du saumon ou des tas d'aliments. Cela devient presque un vrai repas, ce qui n'était pas au départ l'histoire", détaille Patrick Serog.

Pour revenir sur les enfants et l'apport que le goûter peut avoir auprès d'eux, Patrick Serog précise que ce moment de la journée "représente un apport énergétique substantiel qui est nécessaire". Cela s'explique par le fait que "la dépense énergétique de l'enfant va croître au cours de son enfance", indique le médecin nutritionniste.

"Il faut laisser manger les adolescents"

C'est à partir de la maternelle que l'enfant va commencer à prendre ces goûter car avant, il reçoit des repas tout au long de la journée. Pour cette collation de l'après-midi, Patrick Serog explique qu'une boisson, et avant tout du lait, est recommandée.

C'est au moment de l'adolescence où la dépense énergétique va vraiment augmenter de manière considérable. Ce qui veut dire que les quantités consommées lors du goûter seront plus importantes. Plats de pates, paquet de gâteaux entier, le tout à 16 heures ? Pour le docteur Serog, "il faut absolument laisser manger ces adolescents". "C'est le seul moment dans la vie où il y a une dépense énergétique absolument faramineuse par rapport au reste de la vie", précise-t-il. Attention tout de même à la quantité de sucre consommée.