Noël : quelles précautions prendre pour éviter les intoxications alimentaires ?

Dès le matin du réveillon, les Français se mettent aux fourneaux. Mais attention, les fêtes n'empêchent pas de rester prudent : les grands repas familiaux peuvent être signes d'intoxications alimentaires. Chaque année en France, un tiers des toxi-infections alimentaires déclarées surviennent à domicile. Des aliments mal conservés, pas assez cuits, ou des transferts de contaminants entre aliments, peuvent par exemple nous rendre malades.

En cette période de fêtes, Europe 1 vous donne les quelques précautions à prendre, avec Laurent Laloux, directeur du laboratoire de sécurité sanitaire des aliments de l'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (ANSES).

Aliments crus et à cuire ne se marient pas !

"Lorsque l'on prépare les aliments, ce qu'il faut éviter c'est le contact entre des aliments crus que l'on va cuire et des aliments crus que l'on va manger crus", explique le directeur de laboratoire. Laurent Laloux, prend l'exemple d'un volaille, que l'on va cuir, qui peut être contaminée par différents types de bactérie, comme la salmonelle. "Si vous mettez des tomates dans la même assiette dans laquelle vous avez posé le poulet, vous allez contaminer les tomates avec les bactéries du poulet", illustre-t-il.

Cette contamination, que l'on appelle "croisée", on peut aussi la retrouver "avec des ustensiles de cuisine", ou sur "une planche à découper" sur laquelle on aurait poser notre poulet cru et ensuite nos tomates, avec le même couteau, "sans les avoir nettoyés auparavant". Avoir ""ne planche à légumes et une planche à viande, c'est pas mal. Sinon, il faut les laver entre deux utilisations", préconise Laurent Laloux.

À quelques heures de Noël, vous pouvez désormais vous atteler à vos fourneaux !