Santé : le Cov-Grip, ce test antigénique qui permet de tester à la fois le Covid-19 et la grippe

Les contaminations au Covid-19 ne cessent de chuter depuis un mois. Pourtant, les Français sont bel et bien malades et ce qui les inquiète, ce sont ces symptômes similaires au Covid-19 mais qui correspondent parfois... à la grippe. Comment faire la différence entre les deux pathologies ? Le test Cov-Grip offre un double dépistage, à la fois du Covid-19 et de la grippe à l'aide d'un seul prélèvement nasal. Certaines pharmacies commercialisent d'ores et déjà le Cov-Grip.

Dans ses mains, Mamadou, préparateur en pharmacie tient un écouvillon et une éprouvette, identiques à ceux des test antigéniques nasopharyngé. Seul la petite réglette qui permet de lire les résultats change. "Dans la partie à gauche, c'est le Covid, et la partie à droite permet de détecter la grippe A et la grippe B", explique-t-il à Europe 1. "Si vous avez simplement le Covid, il va y avoir un test de contrôle et la lettre "T" va s'afficher aussi. Si vous avez la grippe A, le test de contrôle sera obligatoire et va s'afficher en premier."

Des symptômes qui prêtent à confusion

En seulement 15 minutes, le patient peut savoir s'il est atteint du Covid, de la grippe ou des deux. Un outil précieux en cette période de double épidémie. "Les symptômes se ressemblent, mal à la tête, nez qui coule, mal à la gorge, donc c'est vraiment intéressant de savoir si c'est l'un ou l'autre", ajoute Mamadou.

Une praticité et une rapidité de résultats qui a séduit des patients comme Brenda et Quentin. "Ça peut aider à savoir plus vite de quoi il s'agit et être mieux pris en charge", confie la première. "C'est toujours bien de pouvoir faire d'une pierre deux coups et de s'éviter un rendez-vous diagnostic chez le médecin qui est souvent plus fiable mais qui prend plus de temps à obtenir", estime Quentin. Ces tests peuvent être réalisés directement en pharmacie ou chez le médecin.