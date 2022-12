«On a un mois d'avance» : pourquoi la grippe est-elle autant virulente cette année ?

Elle avait été éclipsée un temps par le Covid, mais pour l'hiver 2022-2023, la grippe fait un retour fracassant dans la vie des Français. En une semaine, le nombre d'hospitalisations a bondi de 118 %. Un chiffre impressionnant qui met sous pression le système hospitalier, déjà confronté à l'épidémie de bronchiolite et de Covid-19.

"Comme on a relâché très fortement les gestes barrières, on s'est retrouvé dans des conditions optimales pour la circulation des agents infectieux, et bien évidemment de la grippe qui est une maladie de l'hiver", note l'infectiologue Benjamin Davido au micro d'Europe 1.

Des patients qui n'anticipent pas

"La grippe d'habitude sévit au début du mois de janvier. Cette saison, on a un mois d'avance. L'an dernier en plus, on a pu jouir en quelque sorte d'une protection particulière puisque je vous rappelle qu'il y avait le pass vaccinal et donc une double vaccination Covid/grippe, avec parfois d'ailleurs un rattrapage de la vaccination grippale pour certains. Mais cette année, nous n'avons pas ce starter de motivation pour aller vers une vaccination plus tôt", poursuit-il.

Un problème, qui facilite également la circulation du virus, explique l'infectiologue. Résultat, "j'ai des patients qui me disent très clairement que d'habitude, ils font le vaccin de la grippe début janvier, car ils savent que l'épidémie se déclenche vers cette période. Et, de ce fait, on se retrouve avec des gens qui se sont contaminés alors qu'ils allaient aller à la vaccination, mais malheureusement de façon trop tardive", assure Benjamin Davido.