Rhume Covid, grippe... face aux virus de l'hiver, les médecins rappellent l'importance de se faire tester

Nez qui coule, gorge qui pique... Les microbes prolifèrent avant Noël. Rhume, angine, toux... Les traditionnels virus de l'hiver sont bien présents et sont en concurrence avec la grippe, dont plusieurs régions sont en phase pré-épidémique, et le Covid-19.

Bien identifier les symptômes de la grippe

Mais il est important pour les malades de savoir quelle pathologie ils ont développé, tant les symptômes sont ressemblants pour certaines maladies. Maux de tête, courbatures, toux... Tous ces signes sont communs à la grippe, mais aussi au Covid ou à la bronchiolite. Néanmoins, si les symptômes sont arrivés de manière brutale, et qu'il est impossible de sortir du lit, il s'agit peut-être de la grippe, juge l'infectiologue Gilles Pialoux.

"C'est vrai que la grippe est peut-être, à part. Classiquement, on a plutôt 40 de fièvre avec des céphalées en casque, vous ne sortez pas du lit, etc. Ça, c'est la forme classique de la grippe. Mais c'est très difficile pour les gens qui nous écoutent de faire eux-mêmes le diagnostic", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Appliquer les gestes barrières

Pourtant, savoir de quel mal on souffre est utile pour protéger les plus fragiles autour de nous. "Ce n'est pas du tout pareil d'avoir un adénovirus, donc le virus qui donne le rhume, et d'avoir un Covid par rapport à quelqu'un qui a peut-être été transplanté rénal, ou qui a une insuffisance respiratoire. L'enjeu n'est pas du tout le même en termes de forme grave", alerte le médecin.

"Faites-vous tester pour le Covid, la grippe et même l'angine", conclut Gilles Pialoux qui rappelle que savoir sa maladie permet d'appliquer les gestes barrières, et de stopper la propagation des virus.