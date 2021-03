Pourquoi la chicha est plus dangereuse encore que la cigarette

Le professeur Didier Raoult a estimé que la chicha, cette pipe à eau utilisée pour fumer du tabac, pouvait être un un facteur important de la contamination au Covid-19 chez les adolescents et les jeunes adultes. "Si on se passe ce truc dans lequel il y a de la salive, y compris si on change l'embout, c'est un modèle expérimental extraordinaire pour transmettre une maladie respiratoire", déclare le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille dans une vidéo publiée le 2 mars. De manière générale, fumer la chicha présente de nombreux risques pour la santé. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé pour Europe 1, fait le point sur cette pratique.

Pour quelle raison la chicha a-t-elle meilleure réputation que la cigarette ?

"Également appelée narguilé, la chicha est une pipe à eau qui permet de fumer du tabac. C'est le troisième produit le plus utilisé derrière le tabac à rouler et la cigarette classique. Le problème, c'est que ce mode de consommation plutôt convivial laisse l'impression de fumer en toute sécurité et que la chicha serait plus saine qu'une cigarette classique. C'est ce qui explique l'augmentation croissante des utilisateurs, alors que c'est évidemment faux.

L'OMS est clair sur le sujet : fumer la chicha, comme être exposé à la fumée de cigarette manière passive, et cela fait encourir les mêmes risques de maladies pulmonaires, cardiovasculaires ou de cancers que chez les fumeurs classiques de cigarettes. En clair : la fumée de la chicha est aussi toxique que celle de la cigarette. Voire plus.

Pourquoi la chicha est-elle plus toxique que la cigarette ?

Exactement comme toutes les fumées de substances qui brûlent, celles de la chicha libèrent lors de la combustion environ 4.000 substances chimiques qui vont être soit toxiques, soit irritantes, soit cancérigènes. Et il ne vous a pas échappé que la durée d'une session de fumage de la chicha est beaucoup plus importante que pour une simple cigarette. Lorsque vous fumez une cigarette, elle va être consommée en 8 à 12 bouffées pour une durée d'environ 5 minutes, alors que le narguilé, lui, va être fumé en une cinquantaine de bouffées, sur une période qui va aller de 30 minutes à une heure.

La chicha délivre l'équivalent de 50 cigarettes en monoxyde de carbone. Et si on prend le goudron, elle va délivrer l'équivalent d'une centaine de cigarettes. Enfin, il y a deux fois plus de nicotine dans le tabac de la chicha que dans le tabac classique.

Le professeur Raoult a-t-il raison de dénoncer la chicha comme vecteur de contaminations ?

Oui, car quand on fume la chicha, on se retrouve généralement dans un lieu clos, on ne porte pas de masque, les distances physiques ne sont pas respectées, et on n'utilise pas toujours de petit embout en plastique pour limiter la contamination. Donc il vaut mieux éviter la chicha en période de Covid-19, et d'une façon générale, la chicha c'est comme l'alcool : à consommer avec modération !"