Voici cinq conseils pour garder un bon rythme de sommeil à la rentrée

DÉCRYPTAGE

Après des vacances souvent bien reposantes, mieux vaut ne pas perdre le rythme dès la rentrée et se retrouver fatigué au bout de quelques jours. Invité mercredi d'Europe 1, le Pr Pierre Philip, chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, a donc donné quelques conseils pour aborder les premiers jours de septembre dans la meilleure forme possible. Et insiste sur l'importance de bien connaître ses besoins en terme de sommeil.

Bien connaître ses besoins

Globalement, "les Français ont tendance à ne pas s'allouer assez de sommeil", rappelle ce spécialiste, avec "entre 6h20 et 6 heures alors que la durée minimale requise est de 7 heures". Et pour la rentrée, la première clé est d'identifier précisément de combien d'heures de sommeil quotidiennes notre corps a besoin. "Quand vous revenez de vacances et que vous êtes bien reposé, réfléchissez au nombre d'heures pendant lesquelles vous avez dormi pendant les vacances, parce que c'est peut-être celui dont vous avez besoin", développe Pierre Philip.

"Surtout, ne repartez pas sur un schéma avec des horaires de lever précoce et de coucher tardif", appelle l'invité d'Europe 1. "Si vous devez réajuster vos horaires, il faut essayer de le faire par rapport à la durée optimal de votre sommeil."

Réguler son exposition à la lumière

La lumière naturelle "doit être prise très tôt, dès le lever", conseille Pierre Philip, qui recommande ainsi de prendre son petit-déjeuner près de la fenêtre. En revanche, il est préférable de limiter son exposition le soir.

Pas de douche chaude

Avant d'aller se coucher, il peut être efficace de prendre une douche, mais pas trop chaude. "Le refroidissement du corps favorise l'endormissement", explique Pierre Philip. Aussi, une douche "assez longue, tiède, un peu froide", est préférable.

Éviter l'alcool

Concernant les habitudes alimentaires, le médecin déconseille de manger des viandes rouges au diner, en raison de leur effet éveillant. À l'inverse, un régime méditerranéen "à base d'huile d'olive, de poisson", peut être intéressant, car "il a un effet antioxydant et améliore la qualité du sommeil". Plus globalement, il est conseillé de prendre "un repas assez léger, avec des sucres lents".

Sans surprise, l'alcool est déconseillé. Même s'il est un hypnotique puissant, "il fragmente le sommeil en deuxième partie de nuit", précise Pierre Philip. La cigarette est aussi plutôt à éviter, en tout cas en nombre. "Il ne faut pas en surconsommer", dit Pierre Philip.

Faire l'amour

Avoir une activité sexuelle "favorise l'endormissement chez l'homme", dit Pierre Philip. À l'inverse, elle le retarde un peu chez la femme, "mais améliore la qualité du sommeil".