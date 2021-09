"Rien de nouveau" : avant les élèves, les professeurs préparent une deuxième rentrée sous Covid

REPORTAGE

Pour les parents, la rentrée des élèves a lieu jeudi mais pour les professeurs, c'est bien mercredi qu'il fallait reprendre le chemin de l'école. Cette année, les enseignants vont devoir lire les modes d'emploi des purificateurs d'air ou des détecteurs de CO2, ainsi qu'apprendre à manier le coton-tige, manière de lutter contre le Covid-19. Pour les professeurs du lycée parisien Jean de la Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, cette pré-rentrée s'est plutôt bien passée. "J'aborde cette rentrée avec beaucoup d'optimisme", a assuré la proviseure, Marianne Dodinet. "Il n'y a rien de nouveau, on sait comment faire."

La seule nouveauté, c'est de devoir isoler rapidement les élèves qui seront cas contact, non vaccinés. Ça sera sous la responsabilité directe de la proviseur, qui s'occupera de récupérer les déclarations sur l'honneur des parents. Les enseignants ont de leur côté ont eu leur emploi du temps avec des cours en 100% présentiel avant de faire la traditionnelle photo de rentrée dans la cour de récréation, sans masque.

Le masque, "très fatigant et très pénible"

Les profs sont eux aussi plutôt optimistes, même si le port du masque pèse beaucoup, cette année encore. "On est très nombreux à être vaccinés, les élèves aussi", explique Virginie, professeure de français dans l'établissement. "Je pense que les parents ont joué le jeu et ont au moins fait faire une première dose de vaccin à leurs enfants. Il y a une seule chose qui m'embête : j'avais espéré, de manière peut-être un peu trop optimiste, qu'on pourrait faire cours sans le masque puisque ça, c'est vraiment très fatigant, très pénible. On entend pas bien les élèves." Pourtant, les masques seront bien de rigueur dans les salles de classe pour ce début d'année scolaire.

Cette année, a insisté la proviseur, l'idée est de faire passer les questions pédagogiques avant les questions sanitaires liées au Covid-19. Dans la mesure du possible, elle les encourage à monter des projets et à organiser des sorties pour une rentrée qui se veut à ce stade normal.