Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous dormons ?

Connaissez-vous réellement votre cerveau ? Dès ce lundi, plusieurs centaines de scientifiques donneront des conférences gratuites un peu partout en France pour mettre en lumière les avancées et les connaissances sur cet organe qui garde encore bien des mystères. Parmi les mécanismes les plus méconnus : l'ébullition de notre cervelle, lorsque nous dormons.

Ainsi, au moment où le sommeil profond s'installe, celui où l'on devient moins sensible à la lumière et au bruit, une sorte "d'auto-lavage" du cerveau, au sens propre, se met en place. Lors de cette période de notre sommeil, "il y a une activation du flux cérébro-spinal, ce liquide dans lequel le cerveau baigne. Et c'est ce liquide qui va venir rentrer dans le cerveau pour nettoyer et enlever toutes les toxines qui se sont accumulées pendant la journée pour qu'il puisse fonctionner dans des meilleures conditions", explique au micro d'Europe 1, Armelle Rancillac, neuroscientifique à l'INSERM.

Stocker les informations à long terme

Objectif : nous protéger des maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer. Autre processus réalisé : le cerveau organise le stockage des informations accumulées, alors que vous êtes endormi. Car, "lorsque l'on dort, on va repasser tout ce qui s'est passé dans la journée pour essayer de faire le tri de ces informations. Ensuite, on va avoir notamment un transfert aussi de l'information d'une certaine région du cerveau à une autre pour être sûr de stocker l'information à long terme. C'est vraiment un processus cellulaire qui n'a lieu que pendant le sommeil", note la scientifique.

Et cette dernière le rappelle : il est important de bien dormir si l'on souhaite avoir une bonne mémoire, conseillant de se reposer au moins entre sept et neuf heures chaque nuit.