"Quand un euro est dépensé en matière de santé, où va-t-il ?"

INTERVIEW

Le gouvernement doit lancer lundi matin le "Ségur de la santé", un nouveau plan qui doit mettre un terme à des années de disette dans l'hôpital public. Après plusieurs semaines de lutte contre le coronavirus, les soignants attendent beaucoup de cette initiative, notamment sur le plan des rémunérations. Au micro d'Europe 1, Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou et maire LR de La Garenne-Colombes, prévient : "On n’attend pas un énième plan de communication".

Prendre des mesures "immédiates et à court terme"

"On ne veut pas non plus un nouveau grand débat, qui crée beaucoup d’espoir puis beaucoup de désespoir", explique au micro d'Europe 1 Philippe Juvin. Selon le médecin, il faut prendre des mesures "immédiates et à court terme", avec la hausse de la rémunération du personnel soignant. Il faut aussi "pourvoir les postes vacants".

"Dans tous les hôpitaux de France, il y a des services qui ne peuvent pas ouvrir ou des ailes entières d’hospitalisation qui sont fermées parce qu’il n’y a pas d’infirmières", justifie Philippe Juvin. "Et puis il y a également des services qui manquent de médecins", poursuit-il.

"Vous vous dites que les conditions de travail sont assez médiocres"

Pourquoi les postes ne sont pas pourvus ? "Il y a des rémunérations insuffisantes et des conditions de travail qui sont difficiles", répond le chef des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou, prenant l'exemple du matériel informatique, "dont à l'impression qu'il date du paléolithique".

Aussi, l'organisation administrative de l'hôpital pose problème, selon Philippe Juvin. "Quand vous passez une grande partie de votre temps à régler des problèmes administratifs après 15 ans d’études de médecine, vous vous dites que les conditions de travail sont assez médiocres", explique-t-il.

"Nous avons des services publics qui sont indispensables au lien social et à la survie du pays"

Outre l'augmentation de la rémunération et le recrutement de soignants, Philippe Juvin affirme que doit sortir du Ségur de la Santé des mesures "qui peuvent améliorer le pouvoir d'achat". Le maire de La Garenne-Colombes propose par exemple à ce qu'il y ait une incitation des élus locaux à construire des logements sociaux réservés aux personnels de santé dans les zones denses.

"Quand un euro est dépensé en matière de santé, où va-t-il ?", s'interroge Philippe Juvin, affirmant que cette question est centrale et pose un problème "plus général en France". "Nous avons des services publics qui sont indispensables au lien social et à la survie du pays", justifie le chef des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou. "La question à se poser, c'est de savoir s'ils sont efficaces".