Ces trois astuces pour avoir des abdos en béton et visibles

C'est pour beaucoup, l'objectif de l'été : avoir des abdominaux apparents. Sport, alimentation... Des multitudes de solutions existent pour favoriser leur développement, au point parfois de s'y perdre. Dans l'émission Bienfait pour vous, le chroniqueur sport Akim Ben Mzakar, révèle ses astuces pour avoir des abdos en béton l'été prochain.

Bien manger

Régime, sport intensif... Toutes les idées ne sont pas bonnes pour développer ses abdominaux. "Déjà, je vous rassure tout de suite, on peut avoir des abdos en mangeant du chocolat. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas vos abdos qu'ils n'existent pas", plaisante le chroniqueur au micro d'Europe 1.

"Si vous voulez faire apparaître vos abdos, la réponse ne plaira pas beaucoup mais tout se jouera sur l'alimentation", explique Akim Ben Mzakar. "C'est très simple, il faut être en déficit de calories", pour favoriser leur apparition. "Vous ne pouvez pas cibler la perte de gras. Vous ne pouvez pas décider de perdre du ventre uniquement et garder le gras localisé ailleurs. Donc, d'abord, votre corps va beaucoup perdre de manière générale. Mais ensuite, avec la patience, vous verrez petit à petit vos abdos pointer le bout de leur nez", souligne le chroniqueur.

Ne pas se focaliser uniquement sur les abdos

"Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il ne faut pas forcément faire des abdos pour avoir des abdos. Mais, il est préférable d'en faire, non seulement pour ces derniers, mais aussi pour muscler votre sangle abdominale", conseille Akim Ben Mzakar, car cette dernière est constamment sollicitée.

Des petits exercices pour se muscler

Alors, une fois ce constat fait, il existe des petits exercices capables de muscler votre ceinture abdominale, et faire apparaître vos abdos. "Il y en a trois que j'aime bien", présente Akim Ben Mzakar. "Il y a tout simplement, le relevé de bassin qu'on peut appeler aussi la chandelle. C'est très simple : vous vous allongez au sol, vous plaquez vos lombaires au sol et vous allez tout simplement essayer de décoller les fesses."

"Ensuite, je vous conseille le gainage ondulatoire", propose le chroniqueur sport de Bienfait pour vous. Comme pour le gainage classique, une fois sur vos coudes, les jambes tendues et le bassin décollé du sol, "vous allez tout simplement pivoter vos hanches de gauche à droite."

Enfin, dernier exercice proposé par Akim Ben Mzakar : le star crunch. "Vous êtes allongé en étoile de mer sur le dos, et vous allez avec votre bras droit, par exemple, essayez de joindre et de toucher votre jambe opposée, etc". Un exercice physique, concède-t-il, mais qui vous permettra de développer votre ceinture abdominale et d'atteindre l'objectif d'avoir des abdos bien développés.