Pourquoi il est crucial de bien dormir si on veut garder la ligne

Et si pour garder la ligne il fallait tout simplement commencer par une bonne nuit de sommeil ? Selon plusieurs études médicales, les personnes qui dorment moins bien ont tendance à manger davantage pendant la journée. Cela est notamment dû à un dérèglement hormonal induit par le manque de sommeil, explique le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1. Un dîner équilibré favorisant l'endormissement, alimentation saine et sommeil fonctionnent selon lui en cercle vertueux.

On résume souvent le sommeil à un processus passif alors qu'il s'y passe des choses absolument extraordinaires. Pendant la nuit, on produit notamment de la leptine, une hormone responsable de la satiété qui empêche de vous réveiller la nuit pour manger. Car la nuit correspond en fait à une période de jeûne. A l'inverse, on bloque à cette période la ghréline, hormone responsable de l'appétit.

Moins on dort, plus on mange

Le problème, c'est que lorsqu'on est privé de sommeil, ces hormones changent. Celle de l'appétit augmente et celle de la satiété va diminue. Des études ont montré que les personnes qui manquent de sommeil consomment dans la journée 300 kilos calories de plus que ceux qui dorment suffisamment. Cela peut paraitre peu, mais correspond tout de même à 2.000 calories hebdomadaires, quasiment une journée de repas.

Un repas équilibré, la clef pour une bonne nuit de sommeil

Du côté de l'alimentation, il y a des choses à l'inverse qui favorisent une bonne nuit de sommeil. Manger équilibré notamment, en faisant attention aux sucres rapides. Une étude a montré qu'en en consommant moins, on pouvait augmenter la période du sommeil paradoxal. Certains aliments, comme le kiwi, améliorent par ailleurs tous les paramètres biologiques, sans que l'on sache exactement pourquoi. Même chose pour la cerise, qui permet de mieux dormir.

Une consommation de riz le soir aurait aussi montré une action bénéfique. D'autres études suggèrent que le régime méditerranéen, à base de légumineuses, de poisson et de viande blanche, permettrait aussi de mieux dormir, grâce à ces aliments riches en mélatonine et en sérotonine. En tous cas, prendre soin de sa ligne et de sa santé commence sans aucun doute par une bonne nuit de sommeil.