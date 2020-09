Pour le syndicat de médecins généralistes MG France, "il n'y a pas de stratégie" face au Covid

Le syndicat de médecins généralistes MG France dénonce jeudi l'absence de stratégie face à l'épidémie de Covid-19 et réclame urgemment un cadre et des recommandations précises. "Il y a pas de stratégie pour la rentrée. Il faut un cadre précis, il faut des recommandations précises" bénéficiant de l'aval des autorités sanitaires, a exhorté Jacques Battistoni, président de MG France lors d'une visioconférence de presse. "Nous les demandons de façon urgente. Il nous les faut et il nous les faut vite", a-t-il martelé.

Selon le syndicat, la liste des questions sans réponse est longue : les personnes à risque doivent-elles pratiquer un confinement partiel, un confinement total ? Les généralistes doivent-ils recevoir tous les petits qui ont le nez qui coule ? Même s'ils n'ont pas de fièvre ? Doit-on les tester ? A partir de quel age ? ...

"Les médecins généralistes ont envie de dire trop c'est trop, ça ne peut plus durer"

MG France réclame notamment une "stratégie claire, cohérente" d'usage des tests. "La stratégie du gouvernement reste encore à ce jour inaudible, incompréhensible", note Jacques Battistoni. "Dans les recommandations que l'on demande, des choses relèvent de la médecine générale mais d'autres des pouvoirs administratifs", note-t-il, trouvant tardive l'annonce mercredi de la mise en place du chômage partiel pour les salariés contraints de garder leurs enfants.

Se basant toujours sur des recommandations établies au printemps et maintenant dépassées, "les médecins généralistes ont envie de dire trop c'est trop, ça ne peut plus durer", a ajouté Jacques Battistoni. MG France réclame également que les consultations par téléphone soient de nouveau remboursées et que soit proposée aux personnes à risques une consultation de prévention, un peu sur le modèle du bon de prise en charge envoyé par l'Assurance maladie pour la vaccination contre la grippe.