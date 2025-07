Pour améliorer le sommeil des Français, le ministère de la Santé dévoile ses premières recommandations

Le ministère de la Santé a publié une toute première feuille de route pour améliorer la quantité du sommeil des Français qui dorment de moins en moins. 1h30 de moins en 50 ans. Un Français sur cinq dort moins de six heures par nuit. Le ministère a donc fait 25 mesures pour améliorer la situation. Mais quelle est la durée idéale d'une nuit ?

Les Français dorment de moins en moins. Un Français sur cinq dort moins de six heures par nuit et il est estimé que respectivement 30 et 70% des enfants et des adolescents manquent de sommeil. La dégradation du sommeil favorise l'apparition de nombreuses pathologies dont les pathologies mentales ou cardio-vasculaires comme le diabète.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ministère de la Santé a donc fait 25 mesures pour améliorer la situation, parmi elles, faire connaître les durées de sommeil nécessaires aux différents âges. Un adulte devrait dormir entre sept et huit heures par nuit. Entre neuf et douze heures pour les enfants les adolescents.

Une technique existe pour connaître votre durée idéale de sommeil

Mais en réalité, chacun a des besoins différents. Certains vont se sentir en pleine forme avec moins de sept heures de sommeil quand d'autres se sentiront fatigué malgré une nuit de neuf heures. Pour savoir quelle est votre durée idéale, il existe une technique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Si vous vous sentez somnolent, c'est-à-dire si vous avez envie de dormir. À ce moment-là, il faut voir combien de temps vous dormez quand vous êtes en vacances. Si vous ne dormez pas plus les week-ends et pas plus pendant les vacances, et que vous êtes en pleine forme la journée, c'est que vous êtes un court dormeur", explique Marc Rey, neurologue et président d'honneur de l'Institut national du sommeil.

Les femmes ont besoin de plus d'heures de sommeil que les hommes

Vous êtes donc un court dormeur si vous vous sentez bien avec moins de sept heures de sommeil, sieste comprise. Le médecin précise par ailleurs que les femmes ont besoin de plus de temps dans les bras de Morphée : entre huit et neuf heures sont nécessaires pour leur récupération.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Homme ou femme, retenez une chose : pour améliorer vos nuits, couchez-vous et levez-vous tous les jours à la même heure. La régularité et la mise en place de routine, comme la lecture le soir, permettent au cerveau de savoir qu'il est temps de s'endormir.