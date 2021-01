Peau, sommeil, perte de poids : les bénéfices du "Dry January", le mois sans alcool

Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Chaque année, le mois de janvier est synonyme de défi, celui du "Dry January". Le principe est simple : ne plus boire une seule goutte d'alcool durant un mois, à partir de l'heure du lever le 1er janvier. L'occasion, sans culpabilité, de faire un point sur sa consommation mais aussi d'améliorer sa ligne, son sommeil et sa peau. Le docteur Jimmy Mohamed, chroniqueur santé d'Europe 1, explique les bénéfices de cette période d'abstinence.

"Ce mois sans alcool est un moyen de faire une pause dans sa consommation et de s'engager sur un rapport un peu plus modéré, plus sain avec la boisson sur le long terme. Ce défi, il existe depuis 2013 et des millions de personnes y ont déjà participé. Plusieurs études montrent que vous pouvez en tirer quelques bénéfices.

Le premier : votre peau va s'améliorer. Elle va être plus brillante et avoir un meilleur teint. Vous allez aussi reprendre le contrôle de votre consommation. Et sur le long terme, on s'est rendu compte que les participants consommaient, même après la fin du mois de janvier, un peu moins d'alcool.

Perte de poids, amélioration du sommeil

Parallèlement, vous allez même perdre du poids. Boire ou maigrir, il faut choisir, car l'alcool est très calorique. Un verre de vin est équivalent à trois ou quatre morceaux de sucre. Consommer de l'alcool entraîne également un ralentissement de l'élimination de la graisse et favorise son accumulation au niveau du ventre - un symptôme assez caricatural des buveurs de bière. Supprimer l'alcool, c'est 10 à 30% des calories en moins. Une quantité non négligeable pour ceux qui veulent perdre du poids rapidement.

Autre amélioration, le sommeil. Lorsque l'on boit de l'alcool, on a tendance parfois à s'endormir. Néanmoins, sur le long terme, l'alcool va perturber notre horloge biologique et donc moins boire, c'est mieux dormir. Pour ceux qui ne voudraient pas participer à ce défi, il est recommandé de suivre la règle suivante pour une consommation d'alcool maîtrisée : deux verres par jour, et pas tous les jours."