Peau : qu'est-ce que le stress oxydatif et comment l'éviter ?

Le stress n'est pas un bon ami de la peau. "Quand on est stressé, le corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress, et l'un des effets de cette hormone est de stimuler la production de collagène. En trop grande quantité, cela bouche les pores et on se retrouve avec l'apparition d'acné", explique Maud Ravier, chroniqueuse beauté de Bienfait pour vous. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez, elle évoque le phénomène de stress oxydatif qui a des répercussions sur la peau.

Ce phénomène peut être lié à un certain état d'angoisse, notamment en rapport avec l'actualité du moment, mais aussi favorisé par une mauvaise alimentation, la consommation de tabac, l'exposition au soleil ou encore l'excès de sport.

Un teint qui peut paraître "terne et irrégulier"

Concrètement, ce stress oxydatif se traduit par une peau sèche, qui manque d'élasticité, sujette à des irritations, à des eczémas qui ressortent. Généralement, ce sont des petites démangeaisons, et souvent, c'est que la peau est en train de subir un réel stress", détaille la chroniqueuse sur Europe 1. "Vous pouvez aussi avoir des inflammations, et le teint peut paraître terne et irrégulier", ajoute Maud Ravier.

Aussi, le fait de froncer les sourcils ou de serrer la mâchoire, deux mouvements que l'on peut faire en période d'anxiété, peuvent faire apparaître des rides.

Méditation, cohérence cardiaque... Ces astuces pour déstresser

Pour éviter ces désagréments, Maud Ravier conseille de marcher tous les jours, et de ralentir la cadence au quotidien. "Arrêtez-vous un petit peu avant votre travail, profitez. C'est important de prendre le temps. Plus vous allez soigner votre corps et votre esprit, plus vous allez vous sentir vivant, et à partir de là, on déstresse", souligne la chroniqueuse beauté.

Selon elle, la meilleure méthode pour parvenir à déstresser reste la pratique de la méditation. "Ça marche très, très bien. Prenez cinq-dix minutes par jour pour vous", avance-t-elle dans Bienfait pour vous, s'appuyant sur des études scientifiques qui concluent que "la méditation apparaît comme un recours efficace contre le stress, les maladies, et donc un meilleur éclat de la peau".

Autre méthode d'évacuation du stress, la cohérence cardiaque. "Elle est basée sur l'exercice de la respiration, inspiration et expiration. On se calme et on se relaxe", énumère la chroniqueuse de l'émission. Pour cela, des applications existent pour apprendre à tout un chacun à respirer, à méditer. On peut également participer à des retraites "qui permettent d'aller dans la nature, de bien manger et de bien s'alimenter", remarque Maud Ravier, qui en est d'ailleurs une adepte. De bonnes astuces donc pour avoir le meilleur teint possible, à quelques mois de l'été.