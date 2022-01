Cinq astuces surprenantes pour surmonter son stress

Méditation, activités sportives, huiles essentielles... Les astuces pour calmer son stress sont nombreuses. Et pourtant, beaucoup d'entre nous souffrent encore d'anxiété au quotidien. Comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes ? Invité dans Bienfait pour vous sur Europe 1, le psychiatre David Gourion livre cinq nouvelles techniques pour devenir ultra zen.

S’imaginer en roi ou en reine

C’est une petite référence à un poème de Henley qui s’appelle Invictus : "Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme". Nous sommes tous les capitaines de notre âme. On ne contrôle pas nos pensées, mais par contre, on peut contrôler les processus, comme un chef d'orchestre. C’est ce qu’on appelle la méthode cognition neurosciences et donc laisse ces nuages et ces soucis passer et on essaie de ne pas trop se focaliser dessus.

Détecter les fakes news de notre cerveau

Certaines personnes s’inquiètent quand tout va bien. "J’ai sans arrêt besoin de rallumer la flamme de l’anxiété", a confié une patiente au psychiatre David Gourion. C’est comme si son cerveau était configuré sur le mode détection du danger en permanence, comme si elle scannait et qu'elle l'anticipait. Le problème avec ce mécanisme de contrôle est qu’on ne vit pas l’instant présent. On est sans arrêt soit dans le passé, à ruminer des supposées erreurs, soit dans le futur qui n’existe pas encore. Mais les problèmes qu'on anticipe ne se présentent pas ou se présentent différemment de ceux qu'on avait anticipés.

Faire un exercice de rumination

On peut prendre un problème récent et ruminer pendant un quart d’heure. Si on a le sentiment que c'est efficace et que ça a été utile, on peut garder ce processus de rumination. Mais, si on se rend compte que ruminer à 23h30 dans notre lit n'a pas résolu nos problèmes, c’est le début d’une prise de conscience. On peut monitorer notre niveau de stress. C'est déjà quelque chose.

Se mettre en mode chat

Les chats ont cette capacité de changer de comportement et d’humeur très rapidement. Ils roupillent complètement puis passent vers un mode hyper attentif, comme si leur vie se jouait. Et ils font l’inverse, ce qui est encore plus intéressant. Les gens qui souffrent du stress restent souvent bloqués sur leurs soucis. Il faudrait réussir à flexibiliser notre attention, comme les chats.

Apprendre à respirer avec une paille

Cette technique permet de prévenir les attaques de panique. L’exercice nous apprend à avoir une inspiration lente. On met nos mains sur notre ventre, qui doit se gonfler. On inspire très lentement. On garde l’air pendant 4/5 secondes une fois qu’on a inspiré puis on souffle à nouveau, symbole de la cohérence cardiaque.