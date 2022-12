Comment la pleine conscience peut-elle vous aider à vous déstresser ?

C'est un fléau qui n'épargne pas le monde du travail. Le stress lié à son emploi concerne de plus en plus de Français. Selon un sondage BVA réalisé à la fin de l'année 2019, près de 40% des salariés assurent ressentir du stress régulièrement au travail. Alors, dans l'émission Bienfait pour vous, Christine Mirabel-Sarron, psychiatre, explique comment la thérapie en pleine conscience pour réduire considérablement vos angoisses.

Se focaliser sur le temps présent

Car la pleine conscience, c'est un peu de la méditation, souligne la psychiatre. "La pleine conscience consiste tout simplement à porter son attention sur sa concentration, volontairement, là maintenant, c'est-à-dire sur le présent", résume-t-elle au micro d'Europe 1. Un exercice plus difficile à faire qu'on le pense, car "notre cerveau voyage tout le temps entre le passé et le futur. J'aime beaucoup cette métaphore de dire que notre cerveau est un peu une horloge déréglée. Elle avance, ou elle retarde".

Une méthode de relaxation à l'opposé de notre mode de vie, souligne Christine Mirabel-Sarron. "On est quand même à l'heure de la pression du temps, de la pression de la rentabilité, des exigences. On a beaucoup de stress et donc, beaucoup de burn-out."

"Faire travailler ses sens"

Mais ces maux ne sont pas sans remèdes. Des petits exercices de pleine conscience peuvent aider à réduire son stress et diminuer ainsi ses chances de faire un burn-out, note la psychiatre. "Par exemple, on peut faire l'exercice du grain de raisin. C'est-à-dire qu'on prend un objet, comme un trousseau de clé, un stylo, etc. Et on va venir faire travailler ses sens. Donc par exemple, un bouton de veste, et pour être en pleine conscience, je vais venir mettre à profit chacun de mes sens un à un", explique Christine Mirabel-Sarron.

"Et le plus dur, ça va être de rester en état de pleine conscience, parce que ma tête m'emporte ailleurs. Je vais me dire : 'tiens, ce bouton est plus tiède que froid, etc'. Et je vais m'apercevoir que je commente et je me dire 'stop'. Et ainsi de suite, je vais faire des allers-retours", qui vont permettre d'être en pleine conscience de son action, développe-t-elle. "Cet exercice est formidable, par d'abord, tout le monde peut le faire chez soi. Et vraiment, ça prend une minute. Donc si vous êtes stressé paniqué, faites l'exercice du grain de raisin", conclut-elle.