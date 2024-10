Passage à l'heure d'hiver : un changement loin d'être anodin pour les enfants

Dans la nuit de samedi à dimanche aura lieu le fameux changement d'heure. La France basculera dans l'heure d'hiver et à 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures. Un changement d’heure apprécié par les Français puisque nous gagnons une heure de sommeil. Mais attention, ce dérèglement de notre horloge biologique peut avoir des conséquences chez les individus les plus sensibles comme les enfants.

Les enfants "ont besoin de plus de temps pour s'adapter"

Le changement d’heure provoque sur notre organisme les mêmes effets qu’un décalage horaire lors d’un voyage. Et chez les enfants, cela peut entraîner pendant quelques jours des troubles du sommeil, explique Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l’Inserm et au Collège de France : "On a tous dans notre cerveau une horloge interne qui définit des rythmes. Les enfants sont en cours de développement, ils sont un petit peu moins flexibles et ils vont avoir besoin de plus de temps pour s'adapter à la nouvelle heure pour recaler leur horloge interne."

Or, on sait que le sommeil est fondamental pour la croissance des enfants, le bon fonctionnement de leur système immunitaire, la régulation de leurs émotions, ainsi que l'apprentissage et la mémorisation. Il est donc important de bien les accompagner dans ce changement d'horaire.

Faire un décalage progressif des horaires

Pour raccourcir la durée des désagréments, il est donc recommandé de les préparer quelques jours avant en retardant de 10 minutes l’heure du coucher, des siestes et l'heure de la prise des repas. "Ce sont des indications temporelles qui sont très fortes pour notre horloge interne, pour notre corps, c'est donc important de respecter cette régularité et de donner des rythmes à l'enfant", poursuit la chercheuse.

Armelle Rancillac conseille également de s’exposer à la lumière du jour le matin, et à l’inverse, de réduire l’intensité lumineuse chaque soir. Toutes ces choses permettront au corps de l’enfant de se recaler un peu plus vite sur le nouveau rythme.