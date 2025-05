Indre-et-Loire : un homme interpellé après une tentative d'enlèvement d'une collégienne

Le parquet de Tours a annoncé ce mardi l'interpellation d'un homme "âgé d'une trentaine d'années et circulant en camping-car". Il est suspecté d'avoir tenté d'enlever un peu plus tôt dans la journée une collégienne de 14 ans à Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire).

Un homme "âgé d'une trentaine d'années" a été interpellé après avoir tenté d'enlever mardi matin une collégienne de 14 ans sur la commune de Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire), a annoncé le parquet de Tours.

Le suspect "a tenté de prendre la fuite"

"Mardi, vers 9H00, la gendarmerie est avisée d'une tentative d'enlèvement, sur la commune de Nouans-les-Fontaines, visant une collégienne âgée de 14 ans", a indiqué Catherine Sorita-Minard, procureure de la République de Tours, dans un communiqué publié sur X.

Communiqué suite à tentative d'enlèvement ce matin à Nouans-les-Fontaines. Interpellation du suspect. ⬇️ pic.twitter.com/NwJmNwldBG — 🇫🇷 Procureure Tours - Catherine Sorita-Minard (@ProcureureTours) May 13, 2025

Les premières constatations et les auditions des témoins ont permis de rapidement "confirmer que les faits" se sont déroulés vers 7H45 sur la route du collège et d'orienter l'enquête", a ajouté Catherine Sorita-Minard. Un homme "seul, âgé d'une trentaine d'années et circulant en camping-car" est alors activement recherché par les gendarmes "d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, mais aussi de l'Indre et de la Vienne".

Un camping-car correspondant aux descriptions a alors été localisé sur un parking de Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, vers 12H25. Mais au moment de son contrôle par les forces de l'ordre, "le véhicule a tenté de prendre la fuite, avant de percuter un autre camping-car quelques centaines de mètres plus loin", a précisé la procureure. "Blessé", l'homme interpellé a été "pris en charge par les secours et sera placé en garde à vue lorsque son état le permettra", a-t-elle précisé.