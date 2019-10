Comment le changement d'heure perturbe notre horloge biologique

INTERVIEW

Cette nuit à 3h, il ne sera que 2h. C'est le traditionnel passage à l'heure d'hiver. Et attention aux effets du décalage horaire sur le sommeil ! Cette transition n'a pas les mêmes effets sur tout le monde. Pour Sylvie Royant-Parola, psychiatre spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée, interrogée sur Europe 1, les plus exposés sont d'abord les plus jeunes.

Même si cette année, le changement intervient pendant les vacances de la Toussaint, "ça modifie les horaires de repas, ça modifie les horaires de coucher et de lever et l'horloge biologique dans cette population-là est assez rigide", rappelle la spécialiste. Et de poursuivre : "Même une heure va modifier les habitudes donc l'enfant n'aura pas faim au bon moment, il n'aura pas sommeil au bon moment et il ne pourra pas se réveiller avec la même forme que d'habitude". Les personnes âgées sont également sensibles à ce changement d'heure ou encore les personnes atteintes de dépression, susceptibles de faire une rechute.

Le travail de nuit : la double peine ?

Pour préparer ce moment, "le mieux est d’anticiper quelques jours avant, de modifier les horaires dans le sens du changement de l’horloge de quart d’heure en quart d’heure, pour quatre cinq jours et comme ça, on arrive à être à l’heure plus naturellement."

Accidents, difficultés au volant, les personnes travaillant de nuit sont plus touchées que les autres par les changements d’heures. Manque de concentration ou encore modification de la vision, les conducteurs sont souvent perturbés par la transition entre le moment où il fait jour et le moment où il commence à faire nuit. Sylvie Royant-Parola le reconnaît : "Une heure ça change tout".

Vers la fin du changement d'heure ?

Pour la docteure, "c’est un plus d’être toujours sur le même rythme parce que nous avons un corps qui est régi par les horloges internes, qui donnent le tempo tout au long de la journée pour les différentes activités. Une heure de changement, ça modifie vraiment toutes les fonctions importantes, comme la prise alimentaire et le sommeil."

Combien de temps ce changement d'heure va-t-il durer ? Les députés européens se sont prononcés le 26 mars dernier pour acter la suppression du changement d'heure. Les Français devront toutefois attendre que les différents États de l’UE se coordonnent d’ici à 2021. Un peu de patience donc pour les réfractaires au changement d'heure, qui connait peut-être ces derniers instants.