Espagne : arrestation d'un couple d'Allemands qui séquestraient leurs enfants depuis plus de 3 ans

© Clara Margais / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Police espagnole (Photo d'illustration). © Clara Margais / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Dans le nord-ouest de l'Espagne, à Oviedo, un couple d'Allemands a été arrêté lundi pour avoir séquestré leurs enfants depuis plus de trois ans. La famille vivait coupée du monde dans "la maison de l'horreur", avec une odeur pestilentielle et des volets tous fermés. Les enfants, deux jumeaux de huit ans et un aîné de dix ans, étaient déscolarisés