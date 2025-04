Pascal Praud et vous - Écrans chez les jeunes : «Les enfants font du terrorisme (...) Les parents ont lâché l'affaire», affirme une psychologue

Des experts alertent sur le temps passé sur les écrans par les enfants, et préconisent de les proscrire pour les moins de 6 ans. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une psychologue pointe la difficulté des parents à contrôler l'usage numérique de leurs enfants. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les activités sur écrans "altèrent durablement la santé et les capacités intellectuelles" des plus jeunes, ont alerté cinq sociétés savantes qui appellent à proscrire ces écrans pour les moins de 6 ans. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Karine de Leusse, psychologue et spécialiste de la relation aux écrans, estime que les parents sont aujourd'hui dépassés. "Les parents ont complètement perdu la main, ils sont terrorisés au sens où les enfants font du terrorisme, ils font des menaces, ils ont des téléphones clandestins (...) Je pense que tout le monde a lâché l'affaire parce que la normalité a changé de camp : la normalité maintenant, c'est le progrès, ce sont les écrans", expose-t-elle sur Europe 1;