L'UE est prête s'il faut injecter une 3ème dose de Pfizer, assure la Commission

L'Union européenne est "préparée" à l'éventualité d'une troisième injection à sa population du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNtech, que ses fabricants proposent, a affirmé vendredi la commissaire européenne à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Stella Kyriakides.

"Nous sommes déjà préparés au cas où nous en aurions besoin, aussi bien au niveau européen qu'en termes de stratégie européenne" d'achat commun et de distribution de vaccins, a déclaré la commissaire lors d'une conférence de presse à Madrid au côté de la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias. "Nous y travaillons continuellement, mais la décision sur le sujet reposera sur la science", a expliqué Stella Kyriakides.

Son équipe "travaille constamment avec l'Agence européenne des Médicaments (EMA) et le Centre européen de prévention des maladies (ECDC) pour adopter une position dans les prochaines semaines ou prochains mois", a-t-elle ajouté.

"L'heure n'est pas au relâchement"

Malgré l'avancée de la campagne de vaccination dans l'UE (65% des citoyens ont reçu une première dose, 47% les deux), la commissaire chypriote a mis en garde : l'Europe est "dans une situation très fragile, en raison de l'augmentation (des cas) que nous constatons dans de nombreux Etats membres à cause du variant Delta". "L'heure n'est pas au relâchement", a-t-elle insisté.

Jeudi, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé qu'ils allaient soumettre "des résultats encourageants des essais en cours pour une troisième dose du vaccin actuel" aux autorités régulatrices des Etats-Unis et d'Europe. Les deux sociétés considèrent qu'une troisième dose pourrait renforcer les niveaux d'anticorps contre le virus et également contre le variant Delta hautement contagieux.