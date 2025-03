L’Ozempic, un anti-diabétique très connu, permettrait aussi de réduire la consommation d’alcool et de tabac

Le fameux anti-diabétique, l’Ozempic, aujourd’hui mondialement connu pour permettre aux personnes obèses de perdre du poids, aurait aussi un autre avantage : il permet aux personnes de réduire leur consommation d’alcool et de tabac. C’est ce que révèle une étude publiée dans la prestigieuse revue médicale "Journal of the American Medical Association".