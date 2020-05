Les masques sont difficiles à porter ? "Si 85% de la population les met, l’épidémie disparaît"

INTERVIEW

Vous avez sans doute déjà eu cette sensation en portant un masque. Sur une longue période, il est possible de ressentir une gêne, un inconfort, voire un sentiment d’oppression et d’étouffement. Mais le docteur Jimmy Mohamed est catégorique. "Si 85 % de la population porte des masques, les études prouvent que l’épidémie disparaît. Il est donc impératif de les porter tous, et tout le temps", soutient-il jeudi soir sur Europe 1.

Le médecin concède toutefois que porter un masque peut être source d’inconfort. "C’est vrai que nous, les médecins, on a dû réapprendre à porter des masques et à les supporter. Pour le grand public c’est encore plus difficile", constate-t-il.

"Les masques chirurgicaux sont plus simples et agréables à porter"

"Les masques chirurgicaux à usage unique sont plus simples et plus agréables à porter. Pour les masques en tissu, il faut absolument les acheter à la pharmacie puisqu’ils sont normés AFNOR. Ils sont donc mieux tolérés que si vous les faites vous mêmes à la maison", conseille Jimmy Mohamed.

Mais le médecin assure qu’il "n’y pas de raison d’avoir des maux de tête". "Il peut y avoir une sensation d’étouffement mais elle est factice. En revanche, si vous porter un masque canard, les FFP2, et que vous faites du sport, là vous allez respirer votre dioxyde de carbone et vous pourrez avoir des maux de tête", explique Jimmy Mohamed.