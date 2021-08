Quels sont les bénéfices du jeûne et comment le pratiquer de manière sûre ?

DÉCRYPTAGE

Plus que jamais, les Français font de leur bien-être leur priorité. Si le nombre d’inscriptions dans les salles de sport ne cesse de grimper, d’autres secteurs ont aussi le vent en poupe. Invité de Mélanie Gomez et Julia Vignali dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1 ce lundi, le naturopathe Thomas Uhl plaide les bénéfices du jeûne sur le corps humain. Fondateur de "La Pensée Sauvage", son organisme propose des séjours détox en France et dans le monde.

L'un des piliers de son programme est le jeûne, qui consiste à s’abstenir de tout aliment pendant quelques jours pour permettre au corps de se régénérer. "Beaucoup de personnes viennent pour perdre du poids, mais repartent en se disant 'J’ai découvert tellement d’autres choses, la vitalité et des changements dans l’hygiène de vie'", plaide Thomas Uhl. Les participants perdent entre 5% à 10% de leurs poids.

Quelles sont les clés d’un jeûne réussi ? Il faut se préparer en amont en retirant les protéines alimentaires, animales, les produits laitiers, les légumineuses, les excitants (comme le café), le chocolat et le tabac, détaille le spécialiste. "Les deux derniers jours, on mange des fruits et des légumes," explique Thomas Uhl. "Quand vous faites cette préparation alimentaire, vous commencez à perdre du poids et vous ressentez un sentiment de satiété." L’absence d’aliment est compensée par les liquides. "Un être humain élimine environ trois litres de liquides par jour. Quand on est en absence de nourriture solide, on doit s’hydrater, c’est important."

Une pratique qui doit être encadrée

S’il est plébiscité par certains, le jeûne n’est pas sans risque et doit être encadré. Le 12 août, une femme de 44 ans est ainsi morte au cours d’un stage de jeûne à Noyant-de-Touraine en Indre-et-Loire. Une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République de Tours pour "homicide involontaire".

"Pour commencer, on peut tester le jeûne intermittent, qui dure 16 heures", assure Thomas Uhl. "Suis-je le type de personne qui doit manger six fois par jour ? Ou à l’inverse, est-ce que deux repas par jour me suffirait ? On peut tester en retirant le petit-déjeuner ou le repas du soir. (…) Il vaut mieux être encadré par un accompagnateur pour la première fois." Quels sont les risques de la pratique du jeûne ? "Les migraines sont l'une des manifestations du jeûne, surtout lorsque l'on stoppe sa consommation de café", prévient le fondateur de "La Pensée Sauvage".