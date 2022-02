Viande traitée aux antibiotiques interdite en France : une victoire pour les agriculteurs

Une bonne nouvelle pour les agriculteurs français. Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a signé un arrêté interdisant l’importation de produits carnés traités aux antibiotiques, interdits en Europe, mais très utilisés aux États-Unis. Depuis 2006, l’Union européenne interdit cette pratique, mais laisse la porte ouverte aux importations de viandes dopées aux antibiotiques.

50% de la viande consommée en France est importée

Si les producteurs français et européens n’ont plus le droit d’utiliser les antibiotiques de croissances sur leur bétail, le ministère de l’Agriculture estime que 50% de la viande consommée en France est importée. Difficile d’évaluer la part que représente les viandes traitées, mais l’année dernière l’Union européenne s’est fait livrer 900.000 tonnes de volailles. Provenance : Brésil, Ukraine et Thaïlande. Des pays où les antibiotiques sont autorisés. Il y avait donc une concurrence déloyale, affirme Jean-François Guihard, président de l'interprofession bétail et viande.

"On peut pas demander à notre élevage français d’être exigeant et d’importer des viandes qui ne sont pas au même niveau. C’est tout simplement 'mêmes droits mêmes devoirs'. Donc c’est vraiment une très bonne mesure", se réjouit-il sur Europe 1.

Décès de 5 millions de personnes dans le monde

Outre la concurrence, cette mesure vise à limiter la résistance aux antibiotiques chez les humains. Selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, la résistance des bactéries aux médicaments auraient causé la mort de près de 5 millions de personnes dans le monde.