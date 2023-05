Hydrater la peau, soulager des migraines... Le monoï, produit paradisiaque aux mille vertus

Son odeur invite au voyage sur les plages les plus paradisiaques de la planète. En Polynésie française, par exemple, d'où il est originaire. Le monoï, confectionné à base de fleurs de Tiaré de Tahiti, se retrouve dans une multitude de produits, à la fois dans des gels douche, des shampooings mais aussi dans des crèmes solaires ou bien sous forme d'huile pour la peau. Et, bonne nouvelle, il présente tout un tas de vertus que détaille Benjamin Lévêque, chroniqueur santé dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1.

Cet été, son utilisation pourra s'avérer particulièrement utile après une journée passée au soleil. "Vous pouvez l'utiliser en tant que produits après solaires parce que le monoï est fortement gorgé en acides gras, encore plus que le beurre de karité. Donc il va réhydrater la peau qui aura forcément été asséchée à cause du soleil dans la journée", avance Benjamin Lévêque. En revanche, le produit ne sera d'aucune utilité pour se protéger des rayons UV. "On peut trouver des crèmes solaires au monoï mais c'est uniquement pour donner cette odeur de plages paradisiaques", éclaire le chroniqueur.

"Des molécules cicatrisantes"

En Polynésie française, le monoï est d'ailleurs un pilier de la médecine traditionnelle. "On l'utilise par exemple pour soulager les migraines mais aussi dès l'enfance pour masser les bébés", illustre Benjamin Lévêque. De façon plus surprenante, ce produit sert également à constituer une forme de "seconde peau" destinée à ne pas ressentir le froid. "Les gens qui font de la plongée pour aller pêcher ou pour ramasser les nacres pour les perles de Tahiti vont mettre, en plus de leur combinaison synthétique, du monoï. Parce qu'au bout de trois ou quatre heures, on a vraiment froid, même dans une eau à 28 degrés", indique Éric Vaxélaire, coordinateur de la filière monoï de Tahiti.

Par ailleurs, les personnes fraichement tatouées pourront voir dans le monoï une solution efficace pour soulager les douleurs qui peuvent advenir mais aussi pour mettre en valeur ledit tatouage gravé sur la peau. "Dans le monoï, il y a des molécules cicatrisantes. Et son côté huileux va apporter une brillance. Et donc votre tatouage ressortira et attirera l'œil", indique Benjamin Lévêque.

Un produit sans alcool

Le monoï est également présent dans de nombreux parfums. "Et contrairement aux parfums classiques, il n'y a pas d'alcool dans le monoï. Et donc il n'y a pas de risques d'avoir des tâches sur le buste en raison du soleil", ajoute Benjamin Lévêque. Et pour s'assurer de la qualité du monoï, le chroniqueur santé de l'émission suggère une astuce : "Il suffit de mettre votre flacon de monoï dans une pièce fraîche. Et normalement, il doit se figer car l'huile de monoï devient solide en-dessous de 24 degrés. C'est son environnement biologique normal. S'il se solidifie bien, ça garantit la qualité de votre monoï. Sinon, ça veut dire qu'il est mélangé avec d'autres synthétiques et donc vous perdez tous les bienfaits du modèle", conclut-il.