Huiles essentielles, eau oxygénée, lumière LED... Comment combattre les boutons d'acné

Les boutons d'acné peuvent devenir un vrai cauchemar et ne sont jamais les bienvenus sur notre peau. Face à cela, des bons produits et accessoires existent pour atténuer son acné. Invité dans Bienfait pour vous, notre chroniqueur beauté Benjamin Lévêque donne quelques astuces naturelles pour lutter contre ces boutons. Attention, ces conseils ne vont pas guérir votre acné mais l'atténuer ou bien l'estomper au maximum. Pour ces fonctions, contactez un dermatologue.

Les huiles essentielles pour lutter naturellement contre l'acné

Tout d'abord, l'acné est une bactérie. La peau sécrète avec excès du sébum, ce qui la rend grasse et les cellules mortes obstruent ses pores. Dans cet environnement riche en graisse, une bactérie habituellement présente sur la peau, le propionibacterium acnes, se multiplie. Ceci entraîne donc l'apparition d'acné. Et pour tuer une bactérie, rien de mieux que des remèdes antibactériens comme les huiles essentielles.

Elles sont antiseptiques et certaines plus que d'autres : celle de l'arbre à thé, communément appelé le "tea tree". Originaire d'Australie, il y a des alternatives plus écoresponsables comme l'huile essentielle de romarin, le citron ou encore le laurier noble.

Pour les appliquer, le geste est simple. Il est conseillé de ne pas les appliquer directement sur la peau, la concentration est trop importante. Par exemple, lors du lavage du visage sous la douche, prenez un gel pour cette partie du corps et mettez une goutte d'huile essentielle à l'intérieur. Mélangez, appliquez, frottez et rincez. Par ailleurs, il est aussi possible de mettre une goutte dans une noisette de votre crème hydratante et appliquez là.

Concernant les conseils d'application, il faut appliquer ces huiles essentielles plutôt le soir. "Les molécules de ces huiles vont mal réagir avec les UV du soleil et donc ça peut provoquer des taches, voire des brûlures", explique notre chroniqueur beauté, Benjamin Lévêque.

De la lumière pour atténuer les boutons

Des petits appareils existent pour améliorer l'état de sa peau en utilisant la lumière LED. À appliquer sur le visage quelques minutes par jour, le principe se base sur le même que celui du dermatologue ou d'un institut. "Ce n'est pas dangereux pour les yeux, ce ne sont pas des UV. Sauf si vous êtes épileptique, on est évite quand même", avertit le chroniqueur beauté au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

L'énergie de la lumière va agir sur la peau en fonction de la couleur. Certains dermatologues vont l'utiliser en complément des traitements comme Dima Haidar. "La LED va accélérer la cicatrisation et on sait aujourd'hui que plus une cicatrisation va se faire rapidement, moins elle risque de laisser de traces. Ce qui est super intéressant non seulement pour des personnes qui ont une acné qui est sévère, mais ça va être intéressant aussi pour des personnes qui ont une peau mate ou une peau qui a tendance à tacher facilement", explique la dermatologue.

Ce type d'objet peut avoir un coût : compter entre 100 à 200 euros pour une lumière en forme de stylo et un peu plus pour un masque intégral. "L'avantage avec le petit stylo, c'est que vous pouvez agir sur une seule zone d'acné uniquement sur les joues ou sur le front par exemple. Et donc vous pouvez sélectionner", affirme Benjamin Lévêque.

Des recettes de grand-mère

Des alternatives moins onéreuses existent pour lutter contre l'acné comme l'eau oxygénée. Entre deux ou trois euros le flacon, il faut appliquer la lotion avec un coton-tige sur un bouton pendant une minute, pas plus. La légère base antibactérienne va détruite les bactéries de l'acné. Le bouton va s'assécher et va partir beaucoup plus rapidement. Il faut y aller modérément car des tâches peuvent apparaître en cas d'abus.

Dernière chose, il faut éviter de mettre des couches de maquillages pour camoufler ses imperfections. Les cosmétiques vont boucher les pores et accumuler encore plus de sébum et donc des bactéries. "Cela va pour une soirée, mais on nettoie son visage le soir avant de se coucher", conseille Benjamin Lévêque.