«Gainage», «le superman»... Quatre exercices simples pour muscler son dos

C'est une partie du corps que l'on a tendance à délaisser : le dos. Groupe musculaire précieux dans notre vie de tous les jours, il est difficile pourtant d'éviter d'avoir trop mal au dos. Dans l'émission Bienfait pour vous, Akim Ben Mzakar dévoile ses secrets pour muscler et protéger son dos des agressions quotidiennes.

"Car le dos est impliqué dans la plupart des mouvements du quotidien", souligne le chroniqueur, "que ce soit pour courir, marcher, tirer, ramper...". "Et si votre dos est mou, il faut absolument le renforcer, en travaillant notamment vos muscles dorsaux. Pourquoi ? Parce que vos douleurs disparaîtront et votre silhouette gagnera en harmonie", indique Akim Ben Mzakar.

Evitez la prise de poids

Ennemi numéro un du dos : le poids. "Qui dit surpoids pondéral dit une charge plus importante à maintenir", précise-t-il, ajoutant que les hommes et les femmes sont tout autant concernés. "Chez les hommes, le risque de surcharge pondérale est souvent lié au niveau du ventre et donc on a un relâchement de la ceinture abdominale. Et qui dit relâchement de la ceinture abdominale, dit donc un dos courbé et donc moins bien tenu. Pour les femmes en revanche, cela se jouera au niveau de la poitrine. Si vous avez une forte poitrine, alors vous aurez une posture qui sera naturellement inclinée vers l'avant et donc mauvais pour le dos."

Faire des exercices chez soi

Et pour améliorer sa musculature dorsale, pas de secret pour Akim Ben Mzakar : l'exercice est essentiel. Si pour vous, aller dans une salle de sport est impossible, ou que l'idée ne vous branche pas, il existe quatre exercices simples à réaliser pour se muscler : le gainage, la diagonale, le superman et l'ange des neiges inversé", propose le chroniqueur au micro d'Europe 1.

"Une petite routine s'impose", précise-t-il néanmoins. "On peut se dire que 20 minutes par jour, on travaille son dos". Pour y arriver, il propose par exemple de réaliser "cinq sessions de 20 secondes de gainage", ou encore "cinq sessions de 20 secondes de diagonal", une posture "où vous êtes à quatre pattes par terre, et ou vous allez tenter de décoller du sol un bras et de décoller la jambe opposée à votre bras en l'air", explique Akim Ben Mzakar.

"Même idée avec le superman. C'est un exercice où vous êtes allongé sur le ventre et où vous allez tendre vos deux bras et essayer de dégager la poitrine le plus possible, pour que cette dernière ne touche pas le sol. Et vous allez aussi tenter de relever vos jambes. Enfin, pour l'ange des neiges inversé, c'est un peu la même idée. Toujours sur le ventre, et vous allez tous simplement faire des mouvements avec votre bras, un peu comme si vous faisiez une brasse."

Des exercices réalisables facilement à la maison, assure Akim Ben Mzakar, qui recommande toutefois pour les plus courageux, de nager quelques fois par mois. "La natation, c'est doux, c'est soft et ça permet de muscler son dos".