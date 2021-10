Comment muscler ses bras avec des exercices simples ?

INTERVIEW

L'idée n'est pas forcément de ressembler à Popeye avec ses bras surdimensionnés grâce aux épinards. Mais pour celles et ceux qui souhaitent tonifier leurs membres supérieurs, Jean-Marc Delorme a des astuces pour y parvenir, à base de quelques exercices simples. D'abord, ce que souligne le coach sportif sur Europe 1, c'est que "les muscles des bras sont composés de plusieurs groupes" avec le biceps, sur le devant le bras. "À l'arrière, on a muscle son antagoniste, celui qui fait un peu le contre-poids. On considère aussi le deltoïde, qui va être important dans la posture, au niveau de l'épaule."

Les muscles des bras ne sont pas à négliger car "on s'en sert déjà tous les jours", insiste Jean-Marc Delorme dans Bienfait pour vous sur Europe 1. "Pas autant que les jambes, bien évidemment. Mais on s'en sert pour tirer, pousser, soulever, porter les courses, etc. C'est quand même un endroit du corps qui est important, même quand on court parce qu'on va s'en servir en guise de balancier." De plus, il est nécessaire de muscler "tous les muscles qui entourent les omoplates".

Le curl pour les hommes, les cercles pour les femmes

Le coach sportif avance l'idée que les besoins sont différents selon les sexes : "Pour les hommes, c'est sympa d'avoir des bras un peu toniques. Pour les femmes, avoir des bras toniques et fins, c'est important." Pour les hommes, donc, "on va faire tous les types de curl ("enrouler", ndlr), tout ce qui est relevé de bras avec des charges. Les jambes fléchies, les pieds à largeur d'épaules, on est debout, on a les bras le long du corps et avec une barre, des haltères ou des bouteilles d'eau, on va ramener les poings vers les épaules plutôt vers l'intérieur. On va faire entre 12 et 20 répétitions. On va bien insister sur le freinage quand va redescendre les poings vers le bas", décrit-il.

Les femmes doivent selon lui "travailler davantage sur la tonicité" avec un exercice à faire "tous les deux jours" chez soi, dans la rue ou ailleurs : "On est debout, on tend les bras à l'horizontal, on commence à faire des longs cercles vers l'arrière. Après, on va changer le sens de la rotation, puis on va fixer à l'horizontale avant de monter les bras vers le haut. On redescend les mains le long des jambes, avant de fixer les mains vers l'horizontale et de faire la même chose devant puis en extension vers l'arrière. On peut enchaîner 15 répétitions tous les deux jours, sans poids. Il y a vraiment des résultats", garantit-il.