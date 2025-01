Epidémie de grippe : plus de 100 hôpitaux déclenchent le plan blanc

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe se poursuit difficilement, les médecins appellent la population ce samedi 11 janvier à la vaccination. Pour pallier au nombre grandissant des malades, une centaine d'hôpitaux ont déclenché leur "plan blanc", permettant de rappeler les médecins en congés.

"Il n'est pas trop tard pour vous faire vacciner contre la grippe"., c'est le message de tous les médecins. Alors que l'épidémie sature les hôpitaux.

Une durée de vie de 10 à 12 jours du virus

L'afflux de patients ne cesse de gonfler, notamment aux urgences de Thionville et Metz, où on a déclenché le plan blanc. Près de 100 hôpitaux ont fait de même. Ça permet de rappeler du personnel en congé et déprogrammer des opérations non urgentes. Alors les spécialistes conseillent de porter le masque. Pour le docteur Serge Smadja de SOS Médecins, il faut encore effectivement se faire vacciner.

"Aujourd'hui, les chiffres montrent que la vaccination n'a pas atteint encore tous les objectifs espérés et on est en deçà dans les populations cibles. Mais quand bien même on serait sur une décroissance qui n'est encore pas nécessairement le cas, le virus est en pleine circulation, et compte tenu de la durée de vie de la circulation du virus qui est autour de 10 à 12 semaines, donc même si il faut encore quinze jours pour que le vaccin soit efficace, on est encore dans la période où on peut et on doit se faire vacciner, surtout pour les populations à risque", déclare Serge Smadja.