Détresse respiratoire, allergies, kératite... Le danger des chenilles processionnaires

Le retour des beaux jours signe également celui des chenilles processionnaires. Ces habitantes des pins et chênes, au corps jaune et noir, se font de plus en plus nombreuses à cause du réchauffement climatique. Détresse respiratoire, allergies, inflammation de la cornée... entrer en contact avec elles peut être particulièrement dangereux pour la santé.

Le printemps est de retour et avec lui, les chenilles processionnaires. Aimant les climats doux, elles sont de plus en plus nombreuses au fil des ans, notamment dans les départements du nord, à cause du réchauffement climatique. Or, ces chenilles peuvent entrainer de graves problèmes de santé si vous entrez en contact avec elles.

Détresse respiratoire, allergies, kératite...

Les chenilles processionnaires font leur nid dans les arbres à pins et les chênes et descendent le long du tronc lorsque les températures se radoucissent. Très légères, un simple coup de vent peut les faire tomber et faire détacher la centaine de poils qu'elles portent sur le corps. Or, ce sont ces poils, en forme de harpon, qui entraînent d'importants problèmes de santé.

"Ils pénètrent dans les voies respiratoires, et un œdème peut provoquer une détresse respiratoire" alerte l'allergologue Sophie Silcret Grieu. "L'autre localisation importante est l'œil, c'est extrêmement douloureux et ça peut provoquer des kératites", "une inflammation de la cornée" explique le médecin. Une inflammation de la cornée qui "doit absolument être pris en charge par un ophtalmologiste". Si un enfant est atteint, il faut impérativement aller consulter un médecin pour éviter tout désagrément.

De plus, il est fortement contre-indiqué de toucher à ces chenilles noires et jaunes, et ce, même à l'aide d'une chaussure. Effectivement, leurs poils peuvent causer une réaction allergique jusqu'à deux ans après avoir été relâchés par une chenille écrasée.