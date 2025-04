Développement de l’enfant, infertilité, cancers… Ces insecticides qui inquiètent l’Anses

Un problème de santé publique : l'Agence nationale de sécurité sanitaire émet une nouvelle alerte d'une ampleur inédite sur les liens directs entre l'exposition aux insecticides pendant la grossesse ou la petite enfance et l'apparition chez des enfants de problèmes du neurodéveloppement.

Retard de langage, problèmes d'attention, trouble du spectre autistique... La liste des conséquences à une exposition aux insecticides semble interminable, en particulier durant la grossesse et la petite enfance. Le gendarme sanitaire pointe des risques, en particulier pour les enfants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L’Anses recommande d'enrichir la farine en acide folique pour éviter les malformations à la naissance

Les adultes pas épargnés

L'ANSES établit un lien direct entre l'exposition aux insecticides pendant la grossesse ou la petite enfance et l'apparition chez des enfants de problèmes du neurodéveloppement avec des cas de troubles du comportement recensé. Le rapport pointe aussi l'altération des capacités motrices, cognitives et des fonctions sensorielles chez les plus petits.

En clair, on parle là de retard du langage, problèmes d'attention ou encore de troubles de spectre autistique. Les adultes ne sont pas épargnés, l'ANSES évoque pour eux des soucis cognitifs des leucémies en lien ici avec une exposition professionnelle. Par ailleurs, le risque d'apparition de ces pathologies est jugé faible à moyen pour les jardiniers amateurs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce sont les pyréthrinoïdes qui servent d'insecticides qui sont particulièrement pointés du doigt par l'ANSES. Le gendarme français des pesticides recommande d'effectuer des recherches pour identifier toutes les sources d'exposition à ces produits pour en limiter l'utilisation dans les lieux fréquentés par les femmes enceintes et les enfants.