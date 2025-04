Grève des médecins généralistes : un texte jugé incohérent et contraignant par les professionnels de santé

Les médecins généralistes sont en grève cette semaine pour protester contre la proposition de loi du député Guillaume Garot, visant à réguler leur installation et rétablir une permanence des soins. Ils dénoncent la fin de la liberté d’installation, l’obligation de gardes et les restrictions sur les remplaçants, jugées contre-productives.

Les médecins généralistes sont en grève à partir de ce lundi, et ce, jusqu'à la fin de la semaine. Ils dénoncent la proposition de loi portée par le député mayennais Guillaume Garot, qui veut réguler l'installation des médecins et rétablir une permanence des soins.

87% du territoire classé désert médical

Si cette loi est adoptée, c'est la fin de la liberté d'installation des professionnels. Les médecins généralistes, mais aussi les spécialistes ne pourraient s'installer que dans des zones dites sous-dotées. Un non-sens disent les professionnels alors que 87% du territoire est classé désert médical.

"Ces patients qui font face à ces difficultés d'accès aux soins, je les invite à essayer de trouver un endroit en France où il y aurait trop de médecins généralistes. Et ils se rendront compte qu'en fait ces territoires n'existent pas", explique Raphaël Dachicourt président du syndicat de généralistes.

Manifestation ce mardi dans les quatre coins de la France

Autre mesure jugée problématique par les médecins : les obliger à assurer des gardes le soir et le week-end. "S'ils obligent la garde, à ce moment-là, on rentre dans le droit du travail. Il va falloir qu'on me donne un repos compensateur. Comment on le finance et qui me remplace quand je suis un repos compensateur ? Impossible", déplore Jérôme Marty, président de l’Union française pour une médecine libre.

Le texte prévoit aussi de limiter à quatre ans, l'exercice en tant que médecin remplaçant. Une mesure qui risque d'accentuer la difficulté de trouver un médecin, particulièrement pendant les périodes de vacances. Et pour protester, une manifestation est prévue ce mardi un peu partout en France.