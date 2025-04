Et si le remboursement des soins était indexé sur les revenus ? La piste de la Cour des comptes pour réduire les dépenses de santé

Article Suggestions

Pour ralentir l'emballement actuel des dépenses de santé, la Cour des comptes a proposé une piste : indexer le remboursement des soins sur les revenus. Concrètement, plus le salaire est élevé, plus on paye pour un soin. Un système qui est déjà en place en Allemagne, mais qui remet en cause le principe d'universalité en vigueur en France.