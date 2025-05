Pascal Praud et vous - «Les gens se sentent mourir» : un oncologue évoque la difficulté pour les patients d'apprendre qu'ils souffrent d'un cancer

Le roi Charles III a évoqué le caractère "effrayant" de tout diagnostic du cancer, dans un communiqué publié mercredi. David Khayat, oncologue, revient dans l'émission "Pascal Praud et vous" - tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - sur la difficulté d'apprendre ce type de diagnostic. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

En février 2024, le roi Charles III avait révélé être atteint d'un cancer. Plus d'un an après, il souligne le caractère "effrayant" de l'annonce d'un tel diagnostic dans un communiqué publié mercredi. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'oncologue David Khayat, intervenant régulier, souligne effectivement la difficulté pour les patients d'apprendre une telle nouvelle. "C'est un tsunami, un tremblement de terre. Le cancer tue la première fois quand on prononce le mot, les gens se sentent mourir", affirme-t-il sur Europe 1, soulignant le rôle essentiel des infirmières d'annonce qui font de la France un pays "à la pointe de l'humanisation".