EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation samedi 20 février

En France, malgré une situation "fragile" en raison de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement n'a pas annoncé vendredi de nouvelles restrictions nationales. Mais Emmanuel Macron se donne entre 8 et 10 jours pour éventuellement resserrer la vis. Alors que plus d'un million de Français sont désormais vaccinés, les pays du G7 se sont mis d'accord pour renforcer l'aide à la vaccination des pays pauvres. Autour du globe, de plus en plus de doses sont administrées. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Emmanuel Macron se donne 8 à 10 jours pour relâcher ou resserrer les contraintes

Le Covid-19 a fait plus de 83.964 morts en France, plus de 24.000 nouveaux cas ont été enregistrés

Plus de 2,44 millions de personnes sont mortes depuis le début de la pandémie

Avec Biden, le G7 s'engage à renforcer l'aide à la vaccination des pays pauvres

Pour leur première réunion virtuelle avec Joe Biden, les dirigeants du G7 se sont engagés vendredi à revenir au multilatéralisme, malmené sous Donald Trump, en commençant par le partage des vaccins avec les pays pauvres. Ils ont annoncé plus que doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien Covax, piloté par l'OMS. En plus des Etats-Unis, l'Union européenne a doublé sa contribution à un milliard d'euros tandis que l'Allemagne a débloqué de nouveaux fonds.

Le programme Covax vise à fournir cette année des vaccins à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, et comporte un mécanisme de financement permettant à 92 économies à faibles et moyens revenus d'avoir accès aux précieuses doses. L'entreprise de biotechnologie américaine Novavax s'est engagée à mettre à disposition de Covax 1,1 milliard de doses de son candidat vaccin. Emmanuel Macron a par ailleurs proposé que l'Europe et les Etats-Unis livrent "le plus vite possible" 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour que le continent puisse vacciner ses 6,5 millions de soignants.

La vaccination continue autour du globe

La Nouvelle-Zélande a lancé samedi son programme de vaccination contre le Covid-19, avertissant qu'il s'agissait seulement d'un petit pas dans la longue lutte contre la pandémie. Sa capitale, Auckland, a été reconfinée le week-end dernier après l'apparition d'un nouveau foyer du virus. L'Autorité palestinienne a annoncé vendredi un accord avec Israël pour vacciner contre le Covid-19 quelque 100.000 Palestiniens travaillant sur le territoire israélien, où est menée une vaste campagne de vaccination.

En Argentine, le ministre de la Santé a démissionné vendredi à la demande du président Alberto Fernandez, après des révélations selon lesquelles il proposait à ses amis de se faire vacciner au ministère sans prendre rendez-vous dans un hôpital. Le scandale a provoqué une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux sous le hashtag #vacunasvip ("#vaccinsVIP").

Macron se donne huit à dix jours pour relâcher ou resserrer les contraintes

En France, Emmanuel Macron se donne huit à dix jours pour relâcher la pression ou resserrer les contraintes face à l'épidémie de Covid-19, dont les conséquences économiques et sanitaires continuent de faire rage. Cette nouvelle échéance a été évoquée lors d'une vidéo-conférence avec des parlementaires de la majorité, et rapportée à l'AFP par des participants. Dans le même temps, le chef de l'Etat a demandé aux vidéastes Mcfly & Carlito de faire une vidéo pour rappeler l'importance des gestes barrières. Si la vidéo passe la barre des dix millions de vues, Emmanuel Macron a pris l'engagement de leur ouvrir les portes de l'Élysée, le temps d'un tournage.

83.964 morts en France, plus de 24.000 nouveaux cas

Car un an après le début de la crise sanitaire en France, la situation reste grave. Et la pression hospitalière ne retombe pas. Selon le nouveau bilan publié par Santé publique France, le coronavirus a fait 328 nouveaux morts entre jeudi et vendredi, portant le total à 83.964 décès. Par ailleurs, 24.116 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont enregistré 9.435 nouvelles hospitalisations au total et les services de réanimation 1.764 (contre 9.314 hospitalisations et 1.725 entrées en réa sur les sept jours achevés mercredi).

La France a passé jeudi la barre du million de personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19. Selon la Direction générale de la Santé, 1.132.918 personnes sont désormais pleinement vaccinés contre le Covid-19 depuis le début de la campagne lancée fin décembre. Mais la menace des variants contraint certains territoires à intensifier la lutte contre le virus. C'est le cas à La Réunion, où le gouvernement a annoncé l'augmentation des capacités hospitalières, l'accélération de la campagne de vaccination et l'extension du couvre-feu.

Dans le reste du monde, les mesures se renforcent

Le ministère italien de la Santé a annoncé un renforcement des mesures dans trois régions, mais a épargné de nouvelles restrictions aux deux plus grandes villes, Rome et Milan. La région de Campanie, qui comprend Naples, l'Emilie-Romagne avec son chef-lieu Bologne et le petit Molise, passeront de la catégorie "jaune" (risque modéré) à la catégorie "orange" (risque moyen) à partir de ce dimanche. La fermeture de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada à tous les déplacements non-essentiels a été prolongée d'un mois, jusqu'au 21 mars, a indiqué vendredi le gouvernement canadien.

Plus de 2,44 millions de morts depuis le début de la pandémie

La pandémie a fait au moins 2,44 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Plus de 110.262.590 cas d'infection ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 495.470 décès, suivis par le Brésil (244.765), le Mexique (178.108), l'Inde (156.111) et le Royaume-Uni (119.387).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.