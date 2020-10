EN DIRECT - Coronavirus : plus de 16.000 nouveaux cas en France

EN DIRECT

La situation sanitaire ne s'améliore pas en France. Les indicateurs de l'épidémie de coronavirus ont au contraire continué de se détériorer dimanche, avec une augmentation du nombre de patients en réanimation et plus de 16.000 nouveaux cas positifs. Les autorités ont donc notamment décidé d'ajouter les villes de Toulouse et Montpellier à la liste des communes placées en zone d'alerte maximale. De nouvelles restrictions ont aussi été annoncées de l'autre côté des Pyrénées, en Catalogne et en Navarre. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Les indicateurs de l'épidémie en France continuent de se détériorer

Toulouse et Montpellier vont passer en zone d'alerte maximale

Plus de 37 millions de cas ont été recensés à travers le monde

Plus de 16.000 nouveaux cas en France

Les indicateurs de l'épidémie se sont encore détériorés en 24 heures en France, avec une nouvelle augmentation des hospitalisations en réanimation et plus de 16.000 nouveaux cas positifs, selon les chiffres publiés dimanche par Santé Publique France.

Au total 1.483 personnes sont actuellement en réanimation dans le pays, soit 27 de plus que la veille - de nouveau un record depuis mai. En revanche, les nouvelles admissions en réanimation sont en légère baisse, avec 73 patients admis dimanche, soit 37 de moins que la veille.

Les séjours à l'hôpital poursuivent eux leur augmentation continue (8.231, +255 par rapport à la veille). En outre, 16.101 nouveaux cas de contamination ont été détectés au cours des dernières 24 heures. Dans les dernières 24 heures, 46 personnes sont mortes du Covid, portant le total de décès depuis le début de l'épidémie à au moins 32.730.

Toulouse et Montpellier passent en alerte maximale

Après Paris, Aix-Marseille, la Guadeloupe, puis Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille, Toulouse et Montpellier vont à leur tour passer mardi en zone d'alerte maximale, ont annoncé dimanche les préfectures concernées. Dans l'Hérault, les 31 communes de la métropole de Montpellier passent également en alerte maximale ainsi que sept communes attenantes, a annoncé la préfecture.

La zone d'alerte maximale est atteinte lorsque le taux d'incidence dans la population générale dépasse 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, quand il dépasse 100 chez les plus de 65 ans, et si le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients Covid-19 atteint 30% dans la région. Elle suppose notamment la fermeture des bars et salles de sport, un protocole renforcé dans les restaurants ou encore des jauges réduites dans les amphithéâtres d'universités et dans les centres commerciaux.

A Aix-Marseille, toutes ces mesures sont reconduites pour 15 jours supplémentaires (jusqu'au 27 octobre), a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône dimanche soir.

De nouvelles restrictions en Catalogne et en Navarre

Deux régions espagnoles frontalières de la France, la Catalogne et la Navarre, ont annoncé dimanche qu'elles renforçaient leurs restrictions pour tenter de freiner une hausse des contaminations.

A partir de mardi, les réunions seront limitées à six personnes en Navarre, tandis que bars et restaurants vont devoir fermer à 22 heures. Cinémas, théâtres et librairies devront réduire leur fréquentation à 30% et les supermarchés à 40%. En Catalogne, les autorités ont appelé les entreprises à encourager le télétravail et les universités à éviter les cours présentiels.

De retour en campagne, Trump assure être "immunisé"

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il était désormais "immunisé" contre le Covid-19, au lendemain de la diffusion par son médecin d'un bref courrier affirmant qu'il ne risquait plus de transmettre le virus.

"Il semble que je sois immunisé, pour, je ne sais pas, peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie. Personne ne sait vraiment mais je suis immunisé", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique sur Fox News. "Vous avez un président qui est immunisé (...). Vous avez aujourd'hui un président qui n'a pas besoin de se cacher dans son sous-sol comme son adversaire", a-t-il ajouté, évoquant le candidat démocrate Joe Biden.

Mais une grande opacité entoure le président des Etats-Unis. Son équipe médicale refuse obstinément de dire à quand remonte son dernier test négatif. Cette posture alimente les soupçons sur la possibilité que le président n'ait pas effectué de test pendant plusieurs jours avant son test positif du 1er octobre.

La Chine dépiste une métropole entière

La Chine menait lundi une campagne massive de dépistage de la métropole de Qingdao (9 millions d'habitants), après la découverte de six cas, ont indiqué les autorités sanitaires. Le pays asiatique, où le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019, a depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur son sol grâce à de stricts contrôles, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage.

Selon les autorités sanitaires locales, toutes les personnes contaminées semblent avoir un lien avec un hôpital de la ville qui traite des patients du Covid-19. Mais le foyer d'infection n'est pour le moment pas connu. La découverte a entraîné dans la foulée le dépistage de quelque 143.000 personnes pour tenter d'identifier les cas contact.

La mairie a annoncé une campagne massive de dépistage dans cinq districts de Qingdao "sous trois jours" et de la totalité de la ville "sous cinq jours".

Plus de 37 millions de cas dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.074.055 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.