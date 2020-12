EN DIRECT - La commission d'enquête de l'Assemblée dénonce "un pilotage défaillant de la crise"

EN DIRECT

La décrue épidémique se poursuit en France, alors que l'on a appris mercredi soir la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, des suites du Covid-19. Plusieurs candidats vaccins sont actuellement étudiés par les agences européennes et américaines des médicaments et le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays au monde à approuver celui de Pfizer/BioNTech. Alors que le Vieux continent se déconfine prudemment, l'inquiétude monte aux Etats-Unis, qui ont enregistré mercredi un nombre record d'hospitalisations. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : 53.816 morts en France, nouvelle baisse des réanimations et des hospitalisations

Valéry Giscard d'Estaing est mort des suites du Covid

Le Royaume-Uni est le 1er pays au monde à approuver le vaccin Pfizer/BioNTech

La décrue épidémique se confirme

Le reflux se poursuit en France dans les services de réanimations, dans lesquels étaient hospitalisées 3.478 patients mercredi contre 3.594 mardi, avec 161 nouvelles admissions sur 24 heures, contre 234 la veille. Le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 a légèrement décru, à 26.986 contre 27.611 la veille, après un pic de plus de 33.000 patients atteint le 16 novembre.

Le nombre de cas en 24 heures s'élève à 14.064, soit 2.244.635 cas officiellement recensés depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité des tests s'élève à 10,8%, un taux identique à la veille. Au total, 53.816 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, dont 313 de plus en 24 heures à l'hôpital, selon le bilan dressé mercredi soir.

Europe 1 a appris ce mercredi soir la mort du 20e président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Victime du coronavirus, l'ancien chef de l'État de 1974 à 1981, âgé de 94 ans, était hospitalisé dans le service de cardiologie du CHU Trousseau de Tours depuis la mi-novembre. Le 14 septembre, "VGE" avait déjà été hospitalisé à l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris, pour "une légère infection aux poumons".

Plus jeune président de la Vème République lorsqu'il est élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, mort mercredi à l'âge de 94 ans, se voulait l'incarnation d'une modernité triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre. Notre nécrologie est à lire ici.

Vaccin : le Royaume Uni autorise, l'UE temporise

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19 de l'allemand BioNTech et du géant américain Pfizer, qui sera disponible dans le pays dès "la semaine prochaine", a annoncé mercredi le gouvernement britannique. Plusieurs membres du gouvernement britannique ont estimé que la sortie du pays de l'Union européenne lui avait permis d'accélérer la validation du vaccin avant ses voisins européens en s'étant libéré des règles communes.

En réalité, les Britanniques ont mis en œuvre une procédure d'urgence... permise par la législation pharmaceutique de l'Union européenne. Cette mesure permet dans les situations de crise d'avoir temporairement recours à un nouveau traitement pour cibler une population spécifique, à l'échelle d'un État seulement, et non de l'ensemble de l'UE.

De leur côté, les 27, estimant qu'il s'agit d'un sujet très important, ont préféré s'en remettre à l'Agence européenne du médicament (EMA), qui mise sur une procédure plus traditionnelle, certes plus lente, mais qui a l'avantage d'aboutir à une véritable autorisation de mise sur le marché pour une durée plus longue. Deux stratégies opposées alors que les scientifiques britanniques et européens ont eu accès aux mêmes données sur les vaccins. Mais là où, outre-Manche, on a fait le choix de la vitesse, l'Agence européenne des médicaments souhaite examiner en détail la demande d'autorisation européenne du vaccin Pfizer/BioNTech déposée mardi dernier et devrait se prononcer le 29 décembre "au plus tard". Ecoutez ici notre décryptage complet :

La commission d'enquête de l'Assemblée dénonce "un pilotage défaillant de la crise"

La commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale dénonce un "pilotage défaillant de la crise" du Covid-19 par le gouvernement, a déclaré mercredi le président du groupe LR Damien Abad, à l'issue de six mois d'auditions. La France était "mal armée" face à la pandémie qui a éclaté en début d'année, a ajouté Damien Abad devant la presse, alors que la commission venait d'adopter son rapport soulignant une série de manquements des pouvoirs publics en amont de la crise sanitaire et pendant.

Les députés LREM se sont abstenus sur le vote du rapport, qui doit être publié dans cinq jours. "Nous ne pouvions voter pour un rapport partial et partiel, et nous regrettons évidemment qu'il ne reflète absolument pas la qualité des auditions et des débats que nous avons menés", a expliqué le député LREM Julien Borowczyk, président de la commission dont Eric Ciotti (LR) est rapporteur.

L'Europe déconfine prudemment

En Europe, où le rythme des contaminations a décéléré, l'allègement des restrictions se poursuit de manière prudente dans plusieurs pays, comme en Italie et en France, où les bars et les restaurants restent toutefois fermés. Les commerces rouvriront mardi en Belgique mais le confinement partiel restera en vigueur. L'Angleterre sort mercredi d'un confinement de quatre semaines, remplacé par un système d'alertes régionales que le Premier ministre Boris Johnson espère pouvoir lever au printemps grâce à l'action conjuguée des vaccins et du dépistage de masse.

De son côté l'Italie mettra en place jeudi de nouvelles restrictions. "La ligne dure est maintenue", écrit mercredi le quotidien La Repubblica. Le journal détaille : le soir du 24 décembre, bars et restaurants resteront fermés, les déplacements seront interdits entre les régions et le couvre-feu national sera maintenu. Quant aux repas de famille de Noël et du Nouvel an, ils devront avoir lieu en nombre limité. Les Espagnols ne pourront pas se réunir à plus de 10 à Noël et au Nouvel An, enfants inclus.

Les restrictions mises en place en Allemagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont la fermeture des restaurants et lieux culturels, resteront en vigueur jusqu'au 10 janvier, a annoncé mercredi la chancelière Angela Merkel.

Inquiétude aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi plus de 2.700 nouveaux décès dus au Covid-19, un niveau quotidien qu'ils n'avaient pas connu depuis le mois d'avril, selon le relevé de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et hospitalisées aux Etats-Unis a dépassé les 100.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé mercredi le Covid Tracking Project.

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 1,48 million de morts dans le monde depuis la fin du mois de décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Plus de 63,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (273.181), devant le Brésil (174.515), l'Inde (138.122), le Mexique (106.765) et le Royaume-Uni (59.051).