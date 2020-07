EN DIRECT - Coronavirus : plus de 50.000 nouvelles infections aux Etats-Unis en 24h, niveau record

EN DIRECT

La France et l’Europe poursuivent leur déconfinement quand une grande partie du reste du monde continue de lutter contre la pandémie. Les pays de l’Union européenne ont rouvert mercredi leurs frontières aux voyageurs de 15 pays, tandis que le reflux épidémique se confirme dans l’Hexagone, avec un bilan qui approche désormais les 29.900 morts.

Le coronavirus continue cependant de s’accélérer sur la planète, avec plus de 512.000 décès et un nombre record de contaminations quotidiennes. Suivez en direct l’évolution de la situation

Les informations à retenir : Le coronavirus a fait près de 30.000 morts en France, mais le reflux épidémique se confirme

Roselyne Bachelot a vivement critiqué la gestion des stocks de masques par les médecins, mercredi devant les députés

Dans le monde, la pandémie continue de s'accélérer, avec plus de 512.000 décès

Près de 30.000 morts en France, le reflux épidémique se poursuit

La France compte 29.861 morts liés au coronavirus, selon le dernier bilan publié mercredi par les autorités. Le reflux épidémique se confirme cependant, avec une nouvelle baisse des réanimations. 582 patients sont encore dans les services des réanimations mais le solde reste négatif avec 20 cas graves en moins. La circulation du coronavirus reste toutefois "préoccupante" en Guyane.

Par ailleurs, la France a, comme le reste des pays de l’Union européenne, rouvert ses frontières extérieures à une liste de 15 pays, avec la Chine sous condition mais sans les États-Unis, où la pandémie continue sa propagation.

Roselyne Bachelot s’en prend aux médecins

Roselyne Bachelot n'a pas mâché ses mots contre les médecins, mercredi lors de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus. L'ancienne ministre de la Santé a fustigé l'absence de stocks de masques et de blouses dans les cabinets médicaux, avant la pandémie. Elle a également critiqué "ce pays infantilisé", demandant s'il faut "attendre que le le préfet ou le directeur de l’ARS viennent avec une petite charrette pour apporter des masques". Cette séquence, filmée et tweetée par LCP (La chaîne parlementaire), a été abondamment partagée et commentée sur les réseaux sociaux. Lisez ici noter article.

Martin Hirsch accuse Didier Raoult de faux témoignage

Des déclarations de Didier Raoult devant les députés de la commission d'enquête sur le Covid-19 "semblent s'apparenter à un faux témoignage", accuse l'AP-HP. Le directeur des hôpitaux de Paris Martin Hirsch conteste deux passages de l'audition du Pr Didier Raoult par la commission d'enquête le 24 juin : d'une part, une estimation des taux de décès de malades en réanimation, et de l'autre, des propos sur un patient chinois de 80 ans hospitalisé à Paris fin janvier et qui était décédé mi-février (c'était la première mort du Covid-19 officiellement enregistrée hors d'Asie). Lisez ici nos précisions.

Plus de 512.000 morts dans le monde, situation inquiétante en Amérique

La pandémie a fait au moins 512.383 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis totalisent 127.681 décès pour 2,6 millions de cas. Suivent le Brésil (59.594 morts), le Royaume-Uni (43.906), l'Italie (34.788) et la France (29.861).

La situation est particulièrement inquiétante en Amérique latine et aux Caraïbes, où le nombre de morts pourrait quadrupler d’ici le 1er octobre en l’absence de mesures sanitaires renforcées. Aux États-Unis, la ville de Los Angeles a interdit la restauration en espace pour trois semaines, alors que l’épidémie semble hors de contrôle dans de nombreux États.

Le pessimisme de l’OMS

L'Organisation mondiale de la santé a de son côté prévenu que la pandémie continue d'accélérer à travers le monde. Le nombre de contaminations dépasse les 160.000 par jour depuis une semaine - la pire semaine en terme d'infections depuis le début de l'épidémie, selon l'OMS. Et "60% de tous les cas de Covid-19 recensés jusqu'à présent ont été signalés au cours du mois dernier", a souligné mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La meilleure façon de sortir de cette pandémie est d'adopter une approche globale", a-t-il rappelé, demandant une fois de plus de respecter les règles de distanciation, détecter et isoler les cas, placer en quarantaine leurs contacts et porter un masque lorsque c'est nécessaire.