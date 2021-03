EN DIRECT - Coronavirus : 9 premiers cas détectés, la Nouvelle-Calédonie se confine deux semaines

EN DIRECT

Au moins 220.000 personnes ont été vaccinées samedi en France selon Olivier Véran, ministre de la Santé. Des coups d'accélérateurs ont été donnés dans plusieurs régions, notamment celles où le virus circule le plus activement. En Ile-de-France, plus de 100 centres ont été ouverts ce week-end pour écouler plus de 50.000 doses. Le Pas-de-Calais, désormais confiné le week-end, a aussi ouvert de nouveaux sites. Un cas de Covid-19 hors quatorzaine a été repéré à Wallis et Futuna, "ce qui veut dire que le virus circule dans l'île". Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : En raison de neuf premiers cas en Nouvelle-Calédonie, un confinement pour deux semaines a été décrété

Opération accélération de la vaccination dans les régions les plus touchées, la pression hospitalière reste forte

Les quais de Seine, à Paris, ont été évacués par les forces de l'ordre

De nouvelles manifestations contre la crise ont eu lieu en Guadeloupe et en Europe

Premiers cas en Nouvelle-Calédonie, deux semaines de confinement strict

Neuf premiers cas de Covid-19 ont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie où un confinement strict de deux semaines a été annoncé par le président du gouvernement local et le haut-commissaire de la République.

Ces cas ont été identifiés lors d'investigations menées en raison de la détection dans l'archipel voisin de Wallis et Futuna du premier cas autochtone. Un premier cas hors quatorzaine a été détecté sur le petit archipel de Wallis et Futuna dans le Pacifique sud où des mesures de protection de la population, aux taux d'obésité et de diabète élevés, ont été prises, a indiqué dimanche la préfecture. "Il s'agit d'une personne qui était sortie de quatorzaine il y a plusieurs semaines après un test négatif. Cette personne a consulté un médecin en raison de symptômes et a été testée positive ce qui veut dire que le virus circule dans l'île", a déclaré à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur supérieur (préfet) de Wallis et Futuna.

Membre du personnel d'un collège, le patient a été admis à l'hôpital de Wallis et des investigations sont en cours pour savoir s'il s'agit ou pas d'un variant de la maladie. Il doit être évacué sur l'hôpital de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, selon le préfet. Une campagne de tests sera lancée lundi auprès de tous les élèves, enseignants et personnels administratif et technique de l'établissement, a indiqué la préfecture.

Selon une enquête sanitaire publiée en 2020, plus de 70% des quelque 11.000 habitants de Wallis et Futuna souffrent d'obésité et le diabète atteint également des niveaux record, rendant la population particulièrement vulnérable si le virus devait se propager.

"Vaccination de masse" à Paris et opérations policières sur les quais de Seine

Une opération de "vaccination de masse" est lancée tout le week-end à Paris et en région parisienne, car "le temps presse" dans la course contre la propagation de la pandémie, a déclaré samedi le préfet de police de Paris, Didier Lallement, en espérant que "50.000 personnes de plus" seraient vaccinées d'ici dimanche soir.

Alors que la capitale et sa région font partie des zones où le virus circule le plus activement en France, la police a fait évacuer dans l'après-midi les quais de la Seine, où le soleil avait attiré en nombre des Parisiens qui souvent ne respectaient pas les gestes barrière. La préfecture de police de Paris avait d'abord posté plusieurs tweets appelant au respect des gestes barrière sur les quais (port du masque et distanciation physique), avant de décider de disperser les petits groupes et d'évacuer les quais. Pour ce week-end, la préfecture de police a interdit la consommation d'alcool sur les quais de Seine et les rives du Canal Saint-Martin de 11 à 18 heure, ainsi que dans plusieurs autres lieux de la capitale.

La pression hospitalière reste forte

Selon le dernier bilan publié sur le site du gouvernement, la pression hospitalière reste forte. 24.625 patients sont actuellement hospitalisés pour coronavirus, soit 140 de moins que la veille. 3.689 personnes sont en réanimation, soit 9 patients supplémentaires en 24 heures. Au total, 88.444 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie (+170 en 24 heures).

Par ailleurs chez les plus de 75 ans, le nombre d'hospitalisations baisse de manière continue depuis un mois. Selon Daniel Levy-Bruhl, responsable de l'unité infections respiratoires de l'agence Santé publique France, "tout converge pour attribuer à la diminution observée des différents indicateurs chez les sujets de plus de 75 ans le bénéfice de la vaccination", comme il l'expliquait samedi sur Europe 1.

Nouvelles manifestations contre les mesures et les effets de la crise sanitaire

En Guadeloupe, au moins 2.000 manifestants sont descendus dans les rues de Pointe-à-Pitre à l'appel de 11 syndicats. Crise sanitaire, licenciements, respect de conventions collectives, demande de titularisations, port du masque obligatoire pour les enfants à l'école dès 6 ans ou scandale de la chlordécone : cette grande marche a cristallisé de nombreux griefs exprimés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois en Guadeloupe.

A Stockholm, deux personnes ont été arrêtées en marge d'une manifestation organisée en protestation contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, lors de laquelle six policiers ont été blessés.

A Vienne, plusieurs milliers de manifestants ont marché dans le centre pour protester contre les restrictions destinées à endiguer l'épidémie. Des heurts isolés ont été signalés entre des manifestants et des contre-manifestants de gauche. La police a annoncé avoir procédé à quelques arrestations.

Le Pas-de-Calais confiné

Le Pas-de-Calais (Nord) a entamé samedi matin un confinement les samedi et dimanche qui sera en vigueur pendant quatre week-ends, soit jusqu'au 28 mars, pour juguler une flambée de l'épidémie notamment dans les zones proches du Dunkerquois.

Essais d'un médicament par voie orale

Le géant pharmaceutique Merck et un laboratoire américain ont annoncé samedi des progrès dans la conception d'un médicament administré par voie orale contre le Covid-19 : leur antiviral en cours de test a eu des effets positifs dans la réduction de la charge virale.

"Nous sommes encouragés par ces résultats préliminaires", a déclaré Wendy Painter, cheffe des médicaments de Ridgeback Biotherapeutics.

Les soignants appelés à se faire vacciner

Environ 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants, en ville et à l'hôpital, ont été vaccinés, trop peu d'après l'exécutif. Vendredi, Olivier Véran, ministre de la Santé, a adressé aux soignants une lettre ouverte, les enjoignant notamment à sauter le pas. Dans le même sens, l’Ordre des médecins a appelé samedi les soignants à une "exigence éthique" et à un "devoir d'exemplarité". De même, dimanche, les sept ordres des professions de santé (ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers) "appellent d'une seule voix l'ensemble des soignants à se faire vacciner" contre le Covid-19. Ils soulignent qu'il s'agit d'un "devoir déontologique" pour "freiner la propagation de l'épidémie", dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche.

Une méthode jugée "ignoble" par le porte-parole du syndicat national des infirmiers, Thierry Amouroux, qui a assuré sur Europe 1 samedi que les soignants ne refusaient pas de se vacciner mais demandaient un autre vaccin "plus efficace" qu'AstraZeneca.

Ruée sur les tests antigéniques en Allemagne

Les Allemands se sont rués samedi sur les supermarchés de la chaîne Aldi pour acheter les premiers tests antigéniques contre le coronavirus vendus dans le commerce, dont les stocks se sont épuisés en quelques heures.

Près de 2,6 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.581.034 morts dans le monde, selon un bilan établi samedi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 116.031.470 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement endeuillé avec 524.262 décès. Ils sont suivis par le Brésil (264.325), le Mexique (189.578), l'Inde (157.656) et le Royaume-Uni (124.261). Ces chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.